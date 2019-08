Stiri pe aceeasi tema

- Trupa rock Metallica le multumeste, intr-un video postat pe contul oficial de Youtube, zecilor de mii de fani care au asistat la concertul de la Bucuresti. "Thank You, Bucharest!" este mesajul celor de la Metallica pentru romani. In videoclip sunt prezentate imagini din Bucuresti si de la concertul…

- Membrii formației Metallica au donat 250.000 de euro Asociației Daruiește Viața, pentru construirea primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrica din Romania. „Metallica se alatura inițiativei #NoiFacemUnSpital. Suntem cea mai mare comunitate implicata social din Romania”, se arata pe pagina…

- Concertul Metallica de pe Arena Naționala a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii 2019. Mii de oameni s-au bucurat și au cantat alaturi de James Hetfield și colegii sai de trupa, iar surprizele s-au ținut lanț pentru romani. Dupa recenta serie de festivaluri in care DJ din afara țarii…

- Metallica has donated EUR 250,000 for the erection of the first Pediatric Oncology and Radiotherapy Hospital of Romania, thus joining the #NoiFacemUnSpital / #WeMakeAHospital initiative, on Thusrday announced on Facebook the Daruieste Viata /Give Life Association. The members of the band have made…

- Trupa Metallica a cantat pentru a patra oara la București! Rockerii au inclus in concert piesa ”De vei pleca”, a trupei Iris.Rockerii de la Metallica au susținut un nou concert la București, miercuri, la Arena Nationala, in cadrul turneului "Worldwired". A fost a patra prezența a trupei Metallica…

