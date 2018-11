Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Dobrogei, am ales sa discutam despre Imnul Dobrogei cu textierul Carmen Aldea Vlad si tenorul Iulian Bratu, cel caruia compozitorul Dumitru Lupu i a incredintat interpretarea acestui cantec solemn. Din 2015, Dobrogea are un imn care abia din acest an a inceput sa fie intonat, cu ocazia manifestarilor…

- Atragerea unui barbat cu bani nu mai poate fi lasata la voia intamplarii. Asta a decis o femeie de 32 ani, din Londra, care a inițiat un curs pentru domnișoarele ce vor sa puna mana pe un milionar.

- Trei instituții publice, respectiv Primaria Slobozia, Camera de Conturi Ialomița și Consiliul Local Slobozia, sunt chemate in instanța de catre Asociația Fotbal Club Unirea ’04 Slobozia. Temeiul procesului vizeaza exonerarea de la plata a unor sume de bani, ce reprezinta prejudiciul constatat de auditorii…

- Timp de 25 de ani, el a lucrat numai in institutii publice, fie in domeniul finantelor, fie in cel al fondurilor europene. Devine director al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei in anul 2009 si ramane in functie pana in 2012, cand Victor Ponta il avanseaza in politica mare.…

- Tristan Tate nu stE mult ~pe baricade. DupE ce s-a despEr:it de Bianca DrEgu"anu, s-a afi"at alEturi de Otilia Bilionera, dand na"tere specula:iilor conform cErora eei doi ar forma un nou cuplu in showbiz.

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, devine si mai bogat dupa ce Amazon, compania fondata de el a ajuns la o valoare de 1.000 de miliarde de dolari. Iata cele mai interesante lucruri despre viata si pasiunile antreprenorului.

- Tari precum Libia, Coreea de Nord, Cuba sau Guineea inca mai datoreaza Romaniei peste 775 de milioane de dolari, bani pe care tarile „prietene” ale lui Nicolae Ceausescu ii aveau de platit pe exporturi derulate de tara noastra inainte de 31 decembrie 1989.