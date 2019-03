VIDEO Mâncare stricată, livrată unor oficiali UE în România O firma din Timișoara livra mancare stricata pentru bolnavi de cancer, dar prepara și pentru clienții unui hotel de lux. Acolo ar fi fost cazați și oficiali ai Uniunii Europene, spune Romania TV. Imaginile au fost surpinse in bucataria firmei de catering. Un amplu control a fost efectuat de catre reprezentanții OPC. ”Inacceptabil!!!! Aici și așa se prepara mancarea pentru bolnavii unui spital de oncologie din Timișoara, pentru copiii din gradinițe și pentru clienții unui renumit hotel de patru stele din centrul orașului Timișoara”, a declarat Sorin Susanu, comisar șef al Comisariatului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest au decis suspendarea activitații acestei societați și amendarea acestei firme de catering din Timișoara care nu respecta condițiile de producție intr-un bloc alimentar, pastreaza produsele in locuri cu igrasie,…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania…

- Clientii eMAG sunt vizati in aceasta perioada de doua campanii de tip #scam, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO, pe pagina de Facebook a institutiei, potrivit Agerpres Potrivit acestora, prima dintre campanii incearca sa convinga…

- Mai exact, patronii care incalca drepturile clienților ar putea sa fie sancționați cu amenzi uriașe, iar aceste masuri ar urma sa se aplice pentru tot felul de abateri, de la etichetare greșita, pana la clauze abuzive existente in contracte, scrie a1.ro. Tinerii romani, cei mai expusi saraciei…

- Aproximativ 100 de persoane, membrii ai Grupului Clientilor cu Credite in CHF (GCCC) au protestat, sambata, in fata sediului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) din Capitala pentru a sustine angajati din aceasta institutie, "cu simtul datoriei si care isi fac treaba", potrivit…

- Victor Ponta a lansat un atac fara precedent la adresa premierului Viorica Dancila si sustine ca aceasta a facut Romania si Uniunea Europeana de ras la intalnire cu premierului Israelului. In consecinta, Ponta a venit cu o propunere fara precedent. "In mod normal ar fi de ras - din pacate este de plans!…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, 'in traducere libera', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de 'incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocotat in fruntea…