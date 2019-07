Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de poliție s-a rasturnat pe Șoseaua Ștefan cel Mare. Mașina era in misiune, anunța Antena 3. Brigada Rutiera a Capitalei anunța, miercuri, ca a avut loc un accident rutier la intersecția...

- Accident pe strada Liviu Deleanu din Capitala. O mașina de poliție s-a ciocnit violent cu un BMW.Din imaginile aparute pe o rețea de socializare, se vede ca impactul a fost violent.Cu mai multe detalii, revenim mai tarziu.

- A plecat sa se distreze, dar s-a ales oprit de politie! Fratele lui Tristan a intrat in belele. Ce spune fostul iubit al Biancai Dragusanu despre altercatia cu oamenii legii, dar si ce s-a intamplat cu Cobra aflati in continuare.

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) au descoperit, vineri, 100.000 de tigarete de contrabanda in interiorul unui autoturism oprit in trafic in Capitala, soferul autovehiculului fiind plasat, sambata, sub control judiciar. Potrivit DGPMB,…

- Circulatia rutiera va fi inchisa sambata, 29 iunie, pe bulevardul Alexandru Obregia din Capitala, intre orele 9,00 - 15,00, pentru desfasurarea "Crosului familiei", un eveniment organizat de Primaria sectorului 4. Brigada Rutiera anunta ca traficul va fi interzis pe tronsonul cuprins intre Fantana Florilor…

- Fostul iubit al Biancai Dragusanu a stat, din nou, fata in fata cu oamenii legii. Tristan Tate a fost oprit de Politie, in trafic, iar totul s-a incheiat in stilul sau caracteristic: cu o postare pe Instagram! Insa, a facut si o promisiune.

- Miercuri, in jurul orei 12.45, prin apel la 112, Brigada Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Alexandru Obregia din Bucuresti. In accident a fost implicat un echipaj de poliție din cadrul Secției 15.In urma accidentului rutier a rezultat ranirea…