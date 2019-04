Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion a fost intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza afirmatiile presedintelui Comisiei speciale privind domeniul Justitiei, Florin Iordache, care sustine ca toate modificarile operate marti vin in intampinarea recomandarilor Comisiei de la Venetia si din ultimul raport MCV. "Sunt minciuni…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache s-a reunit din nou marți intr-o ședința dedicata modificarilor la Codul Penal și la cel de Procedura Penala, planul puterii fiind de a trimite toate schimbarile pe care le dorește la legile justiției in plenul Camerei Deputaților miercuri. Florin…

- Președintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a declarat marți, la dezbaterile legate de codurile penale, ca membrii Comisiei de la Veneția nu sunt „Mesia”.Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut amanarea dezbaterilor pana dupa vizita oficialilor Comisiei…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a propus amanarea dezbaterilor asupra modificarilor din Codurile penale pana dupa vizita membrilor Comisiei de la Venetia. „Tineti cont ca in aceste zile in Romania se afla in vizita de lucru membrii Comisiei de la Venetia, sunt discutii pe Codurile penale. Mi se…

- Codurile penale vor fi modificate de urgenta in Parlament. Astazi a avut loc prima sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, in care s-au modificat texte importante ale legislatiei penale. Comisia speciala a dat raport favorabil modificarilor la Codul penal. Raportul a fost adoptat cu…

- "Declaratii am auzit si eu zilele trecute. Faptul ca va propune la referendum sa nu mai existe ceva de genul acesta - sa nu se mai dea ordonante de urgenta in domeniul justitiei. (...) Un referendum cu aceasta tema nu rezolva problema de fond. De ce? Pentru ca Legea fundamentala, Constitutia, abiliteaza…

- "Cu regret observam ca institutiile statului roman sunt acaparate de infractori, sunt dirijate de infractori si ca toate preocuparile acestor institutii converg in interesul infractorilor. Este clar ca este un demers in sprijinul lui Liviu Dragnea, in sprijinul incercarilor acestuia de a scapa de…