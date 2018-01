Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- Berea ar trebui sa fie un amestec de doar 4 ingrediente – orz, hamei, apa și drojdie, toate bune pentru sanatate. In realitate, proprietațile acestei bauturi atat de iubite și cautate mai ales pe timpul verii sunt de multe ori alterate de tot felul de conservanți și coloranți. Asta pentru ca majoritatea…

- Productia industriala a crescut in noiembrie cu 3,2% in zona euro (EA19) si cu 3,5% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovenia, Romania si Cehia au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele Oficiului European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- Case, masini, telefoane si abonamente - toate au preturi in euro, in Romania - iar de cand moneda europeana a crescut spectaculos, dam pe aceste bunuri si servicii din ce in ce mai multi bani. Fenomenul este unul aparte, spun specialiştii, deoarece nici Polonia, Ungaria şi Bulgaria sau Cehia…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va ramane, in perioada urmatoare, fara una dintre cele mai bune jucatoare defensive. Gabriella Szucs (33 de ani), interul stanga de la Dunarea Braila, a anuntat ca este insarcinata, motiv pentru care va sta departe de handbal o perioada buna. Potrivit…

- Lista locurilor de munca declarate vacante acum, la final de an, de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde doar 129 de oferte pentru șomeri. Astfel, se pot angaja incepand cu anul viitor persoanele…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- Lantul international de farmacii Dr.Max, din Cehia, a finalizat contractul de achizitie a grupului A&D Pharma prin Glebi Holdings PLC, se arata intr-un comunicat transmis joi de companie. A&D Pharma detine retelele Sensiblu si Punkt, distribuitorul Mediplus in Romania si A&D Pharma Marketing…

- Grupul belgian specializat in producția de sisteme de aluminiu Reynaers a anunțat achiziția producatorului elvețian de profile din oțel Forster Profilsysteme de la grupul Arabonia. Ambii producatori sunt prezenți și pe piața romaneasca.

- Chiar si cea mai puternica eco­nomie eu­ro­peana poate avea mo­mente de sla­biciune, lucru dovedit de ultimele date macroeconomice venite din Germania. Exporturile germane au inregistrat un declin neasteptat in octombrie, iar importurile au crescut, diminuand ex­ce­dentul comercial si sporind…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, aflat pe autostrada pan-europeana, s-a aglomerat, incepand de joi dimineata, atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe iesire si se lucreaza la capacitate maxima pentru control, unul dintre motivele aglomerarii fiind faptul ca romanii care lucreaza…

- Radu Voina, fost selecționer al naționalei de handbal feminin in perioada 2008-2012, il critica pe selectionerul Ambros Martin pentru selectia pe care a facut-o pentru Mondialul din Germania, unde Romania a fost invinsa in optimi de Cehia, 27-28. "Eu sunt convins ca lotul care a fost la acest Campionatul…

- Autoritatile din Romania dau asigurari ca explozia la nodul de gaze din Austria nu se va resimti in pretul gazelor naturale din tara, insa analistii cred ca pe termen lung exista aceasta posibilitate.

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a fost invinsa de Cehia cu 27-28. In partida de la Leipzig Cristina Neagu a marcat de 13 ori, dar fetele noastre au primit un gol in ultima secunda de joc. “Cehia a fost…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Trendul este accelerat, in urmatorii ani, conectivitatea pietelor va fi din ce in ce mai buna, asta va aduce tuturor entitatilor asa numita bunastare sociala, incat toti participantii si toti clientii sa aiba acces la aceasta piata unica, spune Virgilu Ivan director, dispecer electric national…

- Selecționerul naționalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a declarat ca poate gandul la calificare a paralizat echipa Romaniei, invinsa surprinzator de Cehia, luni, in optimile Campionatului Mondial din Germania. ''Ele (cehoaicele, n. red.) au jucat foarte simplu…

- Herbert Muller, antrenorul roman nascut la Timișoara, care o pregatește pe cehoaica Iveta Luzumova la Thuringer, pariaza pe "naționala" Romaniei in duelul de luni din optimi cu Cehia. Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri…

- In cel de-al 25-lea an de funcționare pe piața din Romania, lanțul de farmacii Dona și-a stabilit un plan ambițios de creștere a cifrei de afaceri cu 20%, in ciuda numeroaselor dificultați cu care se confrunta afacerile din zona farma.

- Romania si Cehia se vor duela luni, in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Tricolorele au incheiat pe primul loc in Grupa A, astfel ca nu vor avea parte de un adversar dificil in prima faza eliminatorie a competitiei. Cehia se afla abia la a sasea prezenta la…

- Romania va infrunta Cehia in optimile de finala ale Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania. Cehia se afla la a 6-a prezența la un Campionat Mondial, cea mai buna clasare fiind in 1997, intr-o competitie gazduita tot in Germania, cand a terminat pe poziția a 13-a. Cehoaicele s-au calificat…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Nationala de handbal s-a calificat en fanfare, de pe prima poziție, in optimi la Mondialul din Germania si va juca luni impotriva locului patru din grupa B. Cel mai probabil, Cehia sau Ungaria. Dupa patru victorii consecutive, Romania are maximum de puncte și va disputa ultimul meci din grupe azi cu…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- Echipa nationala de handbal a Romaniei a castigat Grupa A de la Campionatul Mondial din Germania, dupa ce Franta si Spania au terminat la egalitate, scor 25-25. Astfel, echipa lui Ambros Martin va intalni in optimi locul 4 din grupa B, aceasta pozitie urmand sa fie ocupata de Cehia sau Ungaria.

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a caștigat Grupa A din cadrul Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a invins Angola cu scorul de 27-24, iar Spania și Franța au terminat la egalitate, 25-25, in ultimul meci de joi. România are maximum de puncte, opt, și nu mai poate…

- Romania a ajuns la a patra victorie la Campionatul Mondial din tot atatea partide, dupa 27-24 cu Angola, un obiectiv la care nici tricolorele parca nu au indraznit sa viseze inainte de a ajunge in Germania. Inclusiv Eliza Buceschi a recunoscut ca nu se astepta la un asemenea scenariu. Coordonatorul…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele nu…

- Noul autoturism EcoSport fabricat la Craiova a intrat pe piata romaneasca cu un pret cu 5.000 de euro mai mic decat cel pe care l-a anuntat pentru Germania. Automobilul a fost lansat la fabrica din Banie pe data de 12 octombrie 2017.

- Stefan Șimonca-Oprița are 17 ani și este in clasa a XI-a la Colegiul de Arte ”Sabin Dragoi” din Arad. Canta la vioara, viola și pian, dar și compune, iar pe scena se simte ”invingator”. Muzica este pentru el o rugaciune, lacrimeaza cand asculta Mahler, il topește recviemul lui Verdi. A castigat numeroase…

- România trebuie sa se poziționeze ferm alaturi de nucleul dur al Uni­unii Europene, reprezentat de "motorul franco-german", precum și sa se pregateasca pentru aderarea la zona euro, considera deputatul USR Matei Dobrovie, membru al Comisiei de politica externa a Camerei Deputaților.…

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat. La polul opus, statele…

- Ecstasy din Olanda pentru pietele din Cluj si Bistrita. Distribuitorul, retinut Procurorii DIICOT au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Petea un camion in care se afla un colet cu peste 1.000 de comprimate de ecstasy, drogurile fiind aduse din Olanda. Dorgurile urmau sa fie vandute in Bistrita…

- Echipa României de tenis feminin se va întoarce la Cluj-Napoca pentru a juca meciul împotriva Canadei, din cadrul competiției Fed Cup.Astfel, Halep & Co le vor întâli pe canadience în perioada 10-11 februarie 2018, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.Sala…

- “Piata din Italia este de 15 ori mai mare decat cea din Romania.” FashionUP, retailerul local specializat in comercializarea online a articolelor de moda, cu vanzari de 6,5 milioane de euro in primele noua luni, va intra pe piata din Italia dupa ce la inceputul acestui an compania a achizitionat…

- Vladimir Ardaev, comentator la „RIA Novosti” Inca primavara trecuta Grupul de la Vișegrad, din care face parte Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, a inițiat un scandal din cauza ”standardelor duble” in producerea alimentelor pentru țarile Europei de Vest și a celei de Est. Cele patru țari au declarat…

- Tarifele la energie electrica ar putea crește, chiar daca nu în perioada urmatoare, din cauza ca pe bursa de energie OPCOM prețul este mai mult decât dublu fața de saptamâna trecuta. Prețul energiei electrice pe piața spot (Piața pentru Ziua Urmatoare - PZU) a bursei OPCOM…

- Pretul oualor a crescut la poarta fermei cu 24% in octombrie 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta situatie fiind determinata de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piata in unele state membre ale Uniunii Europene, sustin crescatorii de pasari din Romania.…

- Compania poloneza Answear, specializata in comercializarea de articole de moda online, a inregistrat in primele 9 luni ale acestui an vanzari mai mari cu 130% fata de aceeasi perioada din 2016, in conditiile in care comertul cu haine si accesorii este unul dintre segmentele cu cele mai mari cresteri…

- Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, de 5%, sub media de 7,5% a Uniunii Europene, potrivit unui raport al Eurostat publicat marti. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate in Cehia (2,7%), Germania (3,6%), Malta (4,1%), Ungaria (4,2%),…

- Parlamentul a ratificat cu votul a 63 de deputați Acordul dintre Republica Moldova si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale. Documentul ofera garanții de securitate sociala cetațenii care muncesc legal pe teritoriul celuilalt stat, transmite IPN. Persoanele angajate oficial…