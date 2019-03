Tot mai multi romani au libertatea sa munceasca de acasa. Potrivit Ministerului Muncii, 25% dintre angajatii marilor companii din: Constanța, Brasov, Timisoara, Cluj sau Iasi nu mai merg la birou ca sa se achite de sarcini. Acest stil de lucru, permis de mai puţin de un an la noi, are avantajele şi dezavantajele lui. Patronii spun că uneori salariaţii dau mai greu randament şi nu respecta termenele de predare a proiectelor. Alexandra are 24 de ani şi este programator la o companie IT din Constanța. E mulţumită că lucrează de acasă. Alexandra,…