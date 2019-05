Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan solicita Guvernului sa depuna „urgent” candidatura pentru gazduirea de catre Romania a Autoritatii Europene a Muncii, potrivit Agerpres. El aminteste ca, pe 14 martie, Consiliul de Ministri al Uniunii Europene a lansat procedura pentru alegerea sediului nou-infiintatei…

- ​Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan spune ca Guvernul trebuie sa depuna urgent candidatura pentru gazduirea nou-înființatei Autoritați Europene a Muncii, spunând ca are o noua oportunitate de a gazdui o instituție a Uniunii Europene dupa eșecul PSD-ALDE de a câștiga gazduirea Agenției…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan solicita Guvernului sa depuna "urgent" candidatura pentru gazduirea de catre Romania a Autoritatii Europene a Muncii. El aminteste ca, pe 14 martie, Consiliul de...

- Romania are o noua oportunitate de a gazdui in premiera o instituție a Uniunii Europene. Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene (UE) a lansat in data de 14 martie procedura pentru alegerea sediului nou-inființatei Autoritații Europene a Muncii. Termenul pentru depunerea candidaturilor este…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan solicita Guvernului sa depuna "urgent" candidatura pentru gazduirea de catre Romania a Autoritatii Europene a Muncii. El aminteste ca, pe 14 martie, Consiliul de Ministri al Uniunii Europene a lansat procedura pentru alegerea sediului nou-infiintatei…

- "In acest moment, suntem cu totii convinsi ca proiectul european are nevoie de un nou implus, de viziune de viitor si, pe baza acestei viziuni comune, de solutii pe termen lung. Romania, in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului UE, are responsabilitatea, dar si sansa de a participa activ…

- Romania a reusit sa obtina progrese semnificative in cateva dosare legislative vitale pentru cetatenii europeni, deoarece le asigura conditii de munca mai bune, in mai putin de trei luni de cand tara a preluat Presedintia Consiliului UE, a afirmat vineri, la Bruxelles, ministrul Muncii, Marius Budai,…

- Comisia Europeana, Parlamentul European si Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei de infiintare a unei Autoritati Europene a Muncii (AEM), o structura care va contribui la asigurarea unei mobilitati echitabile a fortei de munca in cadrul Pietei Interne. Aceasta…