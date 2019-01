UNESCO a decis: una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului XX este semnată de un român! VIDEO Cu siguranța, cel mai mare compozitor roman in viața, muzica sa rasunand in importante sali de concerte din lume. A semnat coloana sonora a unor filme de succes și piesele sale au putut fi auzite in mare spectacole de teatru. Valsul care l-a facut celebru a fost ales de ruși la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Soci. Talentul incontestabil al lui Eugen Doga este recunoscut acum și de UNESCO, pentru care valsul inclus in coloana sonora a filmului “Gingasa si tandra mea fiara” este numit a patra capodopera muzicala a secolului XX. In Romania comunista, numele lui Eugen Doga a devenit… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

