- Acordarea tichetelor este reglementata de Legea 165/2018. "Posibilitatea acordarii de tichete raspunde unei nevoi reale a companiilor care cauta instrumente si solutii creative pentru recrutarea, motivarea si retentia pe termen lung a angajatilor. Angajatorii au, incepand de astazi, un alt…

- Compania Up Romania a primit autorizația Ministerului Finantelor pentru emiterea tichetului si cardului de cultura, pentru companiile si angajatorii care vor dori sa motiveze si sa recompenseze suplimentar angajatii, anunța un comunicat al companiei mediafax. Acordarea tichetelor culturale…

- Up Romania, unul dintre principalii emitenti de bilete de valoare, poate emite de astazi tichete culturale pe suport de hartie si carduri culturale pentru companiile si angajatorii care vor dori sa motiveze si sa recompenseze suplimentar angajatii. Acordarea tichetelor culturale este reglementata…

- Cinci parlamentari ai PSD au depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede majorarea valorii nominale a tichetului de masa, de la 15.18 lei la 20 de lei, prin modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, transmite Mediafax.Inițiatorii propun modificarea articolului…

- Caștigul salarial mediu brut se va majora semnificativ incepand de vineri, odata cu intrarea in vigoare a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019. Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 a aparut pe 12 martie 2019 in Monitorul Oficial și se va aplica din…

- De 8 Martie, angajatele se pot bucura de o surpriza in plus din partea angajatorilor, acestia avand optiunea de a le oferi un cadou personalizat sub forma de tichete cadou. Acestea vin insotite de beneficii financiare atat pentru angajator, cat si pentru angajate, pentru ca sunt scutite de contributii…

- Valoarea maxima a sumei acordate ca tichet cultural este de 150 de lei, in cazul acordarii lunare a acestora și de 300 de lei/eveniment, in cazul tichetelor acordate ocazional. Valoarea nominala a unui tichet cultural este de zece lei sau multiplu al acestei valori, dar nu mai mare de 50 de lei. Tichetele…

- Filarmonica Pitesti accepta plata biletelor si abonamentelor cu TICHETE CULTURALE. „€Incepand din acest an, accesul la concertele, spectacolele și filmele de la Filarmonica Pitești se poate face și pe baza TICHETELOR CULTURALE. Tichetele și cardurile culturale au fost aprobate prin Legea nr.165/2018…