- Caz socant in Bihor unde un fost chirurg, in prezent pensionar, a refuzat sa-si inmormanteze sotia timp de o saptamana, sicriul cu femeia fiind luat cu forta de politisti din gradina barbatului, care il pastra in gradina, pe un catafalc.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. din Oradea, cerceteaza doi tineri, prinsi in flagrant delict cu peste 230 de grame de cannabis asupra lor. La data de 27 februarie 2019, pe o strada din municipiul Beius, cei doi tineri, de 22…

- Continua ancheta deschisa pe numele Ralucai Daniela Barsan, tanara care ar fi falsificat diploma de medic si a lucrat ca voluntar la sectia de Ginecologie a spitalului Ilfov. Politistii au cerut documentele de angajare si au inceput sa-i audieze pe doctorii care o cunosteau.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in localitati din zona Olteniei, pe durata orelor urmatoare.Operațiune MONSTRU - Mascații au descins in București și alte 14 județe - Au saltat suspecți de EVAZIUNE fiscala…

- Polițiștii damboviteni din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat doua percheziții domiciliare pe raza localitații Ocnița, la persoane banuite de braconaj cinegetic. In urma descinderilor, la domiciliile acestora au fost descoperite 4 trofee de vanatoare, 79 de kilograme…

- Nu mai puțin de 110 arme, dar și 383 de elemente de muniție, 2.660 kg de articole pirotehnice, 59 kg de substanțe toxice, 52 kg de mercur au fost confiscate in 2018, pe teritoriul județului Bihor, de polițiștii de la Serviciul Arme, Substanțe Explozive și Periculoase, care au indisponibilizat și un…

- Un copil, in varsta de 12 ani, din Fagaraș, a ajuns la spital miercuri, dupa ce a fost mușcat de un caine. Potrivit polițiștilor, minorul a vrut sa se joace cu animalul, care era ținut in lesa de stapan, insa cainele s-a napustit asupra lui. „Polițiștii au constatat faptul ca un minor in varsta de 12…

- Vineri, 21 decembrie, in jurul orei 22:40, pe D.N. 76, la Hidișelul de Sus, polițiștii de acolo cu cei din Toboliu au depistat in trafic un oradean de 63 de ani, in timp ce conducea un autoturism, avand o concentrație alcoolica de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat. In prima zi de…