spacekids, cel mai nou proiect din industria muzicala, lanseaza prima piesa in colaborare cu Delia Rus

spacekids, cel mai nou proiect din industria muzicala, lanseaza prima piesa in colaborare cu Delia Rus. Cu o experienta de peste 10 ani in industria muzicala, timp in care au colaborat cu artisti… [citeste mai departe]