Casa consilierului prezidential Delia Dinu, care se afla in Domnesti, Ilfov, a fost sparta sambata. Imobilul a fost calcat de hoti in timp ce aceasta l-a insotit pe presedintele Klaus Iohannis la paradele de la Bucuresti si Alba Iulia. Potrivit declaratiei sale de avere, in 2017, aceasta a incasat 145.285 de lei. Dinu are o casa de 238 de mp in Domnesti, una de 160 mp in Sibiu, doua terenuri si doua masini de lux. Delia Dinu a activat in cadrul Serviciului de Protectie si Paza in perioada 2000-2012. Intre aprilie 2005 si mai 2008 si-a desfasurat activitatea in calitate de consilier in cadrul…