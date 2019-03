ULTIMA ORA despre Florin Busuioc! A fost operat din nou, si…

Florin Busuioc a ajuns din nou pe mana medicilor, asta dupa ce, in noiembrie anul trecut, a suferit un infarct pe scena teatrului din Craiova. Florin Busuioc, din nou la spital De data aceasta insa, medicii i-au montat lui Florin Busuioc un al doilea stent la inima. Interventia a avut loc in aceasta saptamana, iar starea prezentatorului pare ca este tot mai buna. “Știam ca exista posibilitatea sa mai am nevoie și de al doilea stent. Am doua stenturi, unul la operație și asta pe care l-am pus alaltaieri”, a spus Florin Busuioc, la un post TV, potrivit spynews.ro Va reamintim ca Florin Busuioc,…