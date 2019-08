Stiri pe aceeasi tema

- În tabara de la Beliș a Universitații Babes-Bolyai – gazda Aristoteles Workshop în acest an, cei 12 participanți din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria și-au întâlnit tutorii. Profesorii…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- "Ofer o recompensa celor care ne vor putea oferi piste fiabile care sa conduca la prinderea celor trei traficanti de droguri mexicani evadati" in noaptea de vineri spre sambata, a scris ministrul intr-un mesaj pe Twitter, la care a adaugat fotografii ale celor trei evadati.Ministrul a precizat…

- Pompierii care incercau sa stinga un incendiu ce a cuprins o suprafata de 100 de hectare de teren la nord de orasul german Cottbus au fost nevoiti sa recurga la aviatie din cauza prezentei munitiilor pe locul unde s-a aflat odata o fosta baza militara. Politia federala a confirmat ca desfasoara alte…

- Potrivit unui comunicat al IGPF, sambata dimineata, la ora 03,20, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat (judetul Dolj), s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc la volanul unui autocamion marca Volvo, inmatriculat in Turcia. Acesta transporta pepeni din Turcia in Germania. In…

- La data de 30.05.2019, procurorii DIICOT S.T.Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului S. M. C., cetatean german, pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc.Potrivit DIICOT, in fapt s a retinut…

- Procurorii din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara și polițiștii BCCO Timișoara efectueaza cercetari fața de un cetațean german sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc. „S-a reținut faptul ca, in perioada…

- Cei doi lideri "au subliniat ca a sosit momentul de a face alegeri pentru a pune capat conflictului din estul Ucrainei, care afecteaza relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana", potrivit unui comunicat informand despre o discutie telefonica intre cei trei responsabili. Convorbirea telefonica a…