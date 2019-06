Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi la Washington ca alianța va trebui sa gaseasca soluții pentru a combate „acțiunile agresive” ale Rusiei in Marea Neagra, potrivit France 24, scrie Mediafax.Declarațiile au fost facute in cadrul unei reuniuni a miniștrilor de Externe…

- "In cursul reuniunii de la Washington, ministrii de Externe din statele NATO au convenit asupra unui set de masuri pentru imbunatatirea vigilentei situationale a Aliantei Nord-Atlantice in regiunea Marii Negre si pentru sustinerea partenerilor Georgia si Ucraina", se arata intr-un comunicat postat pe…

- Reuniunea de saptamana aceasta de la Washington a ministrilor de externe din statele NATO va lua in discutie toate elementele amenintarii constituite de Rusia si va incerca sa convina asupra unui pachet de masuri vizand consolidarea prezentei militare aliate in Marea Neagra, a declarat un responsabil…

- Rușii ”continua sa incerce sa destabilizeze Ucraina” Ambasadorul american la NATO, Kay Hutchinson, a anuntat ca în Marea Neagra se vor desfasura mai multe operatiuni de supraveghere, cu mai multe nave ale Aliantei, pentru a contracara actiunile agresive ale Rusiei. Kay Hutchinson:…

- NATO sarbatoreste zilele acestea 70 de ani de la infiintarea ca alianta militara si transmite cu aceasta ocazie un mesaj dur catre autoritatile de la Moscova. Agresivitatea Rusiei din ultima perioada nu ramane nesanctionata, iar Alianta isi va intensifica prezenta in Marea Neagra, a anuntat ambasadorul…

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara in zona Marii Negre, inclusiv in Romania, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat marți, in cursul vizitei in Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, conform...

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara in zona Marii Negre, inclusiv in Romania, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat, in cursul vizitei in Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice s-a deplasat…