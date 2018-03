Stiri pe aceeasi tema

- Sunt functionari de rangul doi, trei din ministere care ''pun talpa'' unor proiecte importante pentru comunitatile locale, le-a spus senatorul PSD Adrian Tutuianu, joi, la Targoviste, premierului Viorica Dancila si vicepremierului Paul Stanescu.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca prezenta unor echipaje ale Jandarmeriei, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasura un termen intr-un proces in care este implicat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost determinata de faptul ca, in prealabil,…

- Ceci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, picheteaza joi Ministerul de Interne, fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare. Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in…

- Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in slujba cetatenilor, nu in slujba politicienilor", "Suntem prizonierii incompetentei voastre". Presedintele SNAP, Iulian Surugiu, a declarat pentru AGERPRES ca sunt multe…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, o scrisoare in care ii adreseaza rugamintea de a clarifica "aspectele de fapt si de drept" legate de o scrisoare a CE din octombrie 2012, transmisa Ministerului roman al Justitiei, in care se regasesc…

- Un atentat sinucigaș a avut loc, miercuri, in Capitala Aganistanului, in timp ce mii de oameni celebrau Anul Nou Persan. 26 de persoane și-au pierdut viața dupa ce o bomba a explodat in fața unui lacaș de cult șiit, scrie Time. Nasrat Rahimi, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Talibanii au revendicat responsabilitatea atentatului cu masina-capcana ce a avut loc sambata la Kabul si care s-a soldat cu moartea a cel putin doi civili si ranirea altor cel putin trei, relateaza agentia DPA, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a afirmat…

- Incendiul a fost declansat in noaptea de joi spre vineri la o moschee din Lauffen, la nord de Stuttgart, potrivit unui comunicat comun al procuraturii din Stuttgart si politiei din Heilbronn. "Indivizi necunoscuti au aruncat mai multe cocteiluri Molotov pe fereastra" cladirii in care dormea…

- La cinci zile dupa alegerile legislative desfasurate pe 4 martie in Italia, raportul de forte a fost deja stabilit, insa traducerea voturilor in numar de locuri in parlament nu este nici acum definitiva, din cauza unei legi electorale extrem de complicate, informeaza vineri AFP. Dupa cum se explica…

- „Mi-am despus candidatura nu pentru ca alerg dupa funcții, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie menținuta competiția in partid. Orice om are dreptul sa-și poata depune candidatura, deci nu vad nimic rau in chestiunea asta”, a declarat Ecaterina Andronescu. Ea considera ca la Congresul de…

- E anul marilor proiecte la Consiliul Județean Buzau. Instituția de pe Bulevard are in derulare mai multe proiecte ce vizeaza reabilitari de drumuri și poduri, investiții in infrastructura de sanatate și restaurarea unor importante obiective culturale ale județului. De departe, unul dintre marile obiecive…

- Biroul procurorului general a afirmat ca a fost lansata o ancheta preliminara privind un posibil caz de spionaj in legatura cu acest incident, despre care surse din cadrul serviciilor de securitate au afirmat ca a fost pentru prima data detectat in decembrie, dar care este posibil sa fi inceput mult…

- A aparut “fiipregatit.ro”, o platforma gandita de catre reprezentantii Departamentului si, respectiv, ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta – doua structuri din cadrul Ministerului de Interne – si pe care se regasesc detalii ce se pot dovedi foarte utile in situatii de risc. Platforma…

- Ministerul Dezvoltarii a supus dezbaterii publice un proiect de ordin prin care aduce o serie de modificari programului „Rabla”, printre care si obligativitatea ca masina mai veche de 12 ani care este dusa la casare sa aiba ITP valabil.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, la Romania Tv, ca o relatie buna cu presedintele Klaus Iohannis pe proiecte importante nu poate fi decat benefica pentru Romania si romani, reamintind ca inca de la preluarea mandatului a anuntat ca doreste o relatie interinstitutionala foarte buna…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru. Citeste si: S-A AFLAT:…

- Primariile și consiliile județene au ”tocat” 29,3 miliarde de lei in perioada 2005-2017, bani primiți de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, dar și de la Guvern, prin Fondul de Rezerva, sumele fiind alocate pe criterii vagi, fara a exista un control exact al cheltuielilor…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, marți, cu președintele Consiliului European, Donald Tusk. Cu acest prilej, premierul Romaniei a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului european.

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, subliniaza ca raportul Corpului de control al Ministerului de Interne intocmit dupa declanșarea scandalului de pedofilie prezinta "date nereale" si "informatii incomplete", "de natura a induce in eroare opinia

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, astazi, la bilanțul Poliției Romane pe anul 2017 și le-a cerut, oamenilor legii sa intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane și cele pentru combaterea violenței. Totodata, prim-ministrul le-a solicitat polițiștilor sa nu se implice in lupte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca doreste o relatie interinstitutionala buna si cooperare privind proiectele importante pentru tara intre Presedintie, Guvern si Parlament, considerand "ca ceea ce se intampla acum in Parlament nu ne face bine". "Am spus acest lucru din start: vreau o relatie…

- Premierul Viorica Dancila face o mișcare politica majora și intinde mana catre opoziție. Dancila susține ca in cazul in care partidele de opoziție vor veni cu proiecte majore, acestea vor fi luate in considerare. ”Nu se poate doar sa critici. Avem nevoie de proiecte importante, iar daca opoziția…

- Un reprezentant al Ministerului irakian de Interne afirma ca liderul organizatiei teroriste Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Veteranii si pensionarii Ministerului de Interne au trecut in revista realizarile obtinute anul trecut. Fostii angajati ai MAI au apreciat sustinerea autoritatilor, inclusiv prin majorarile de pensii operate in 2017 si acordarea ajutoarelor umanitare.

- Turnul Eiffel a fost inchis pentru turiști, iar ninsoarea care a cazut in capitala Franței, marți noaptea și miercuri dimineața a creat haos in trafic. Parisul a fost acoperit cu un strat de zapada in urma ninsormii, un eveniment meteorologic destul de rar, scrie CNN. Ninsoarea a provocat ambuteiaje…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- „Președintele este cel care numește conducerea Serviciului, dupa parerea mea este o anomalie. Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Acest Serviciu ar trebui sa faca parte din ansamblul structurilor care asigura paza și ordinea și cel normal și cel mai firesc…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, apreciaza ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza aceste servicii prin comisiile de specialitate,…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul abia instalat in funcție au anunțat ca renunța la paza cu oameni de la Serviciul de Protecție și Paza (SPP) și vor fi aparați de luptatori ai Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei (BSIJ), o structura de elita a armei din subordinea MAI.…

- Dan a fost avizata cu 20 de voturi „pentru” si noua voturi „impotriva”. „In perioada in care am fost ministru, am urmarit sa exercit cat de bine mandatul si sa gestionez cat s-a putut de bine multitudinea de competente ale Ministerului de Interne”, a declarat Carmen Dan.Ea a subliniat ca…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- "Ieri seara, hotelul Intercontinental a fost atacat. Atacul a fost efectuat de cinci dintre mujahedinii nostri in cautare de martiraj", a declarat purtatorul de cuvant al rebelilor talibani, Zabiullah Mujahid, intr-un comunicat difuzat prin e-mail. In ziua atacului, aici a avut loc o conferinta…

- Cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul, a declarat sambata, Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN.

- Cel putin patru atacatori se aflau sâmbata seara în incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate în cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime…

- Agentul de Poliție Valentin Riciu, pana ieri consilier al ministrului Carmen Dan, a parasit miercuri dimineața sediul Ministerului de Interne, lansand acuzații la adresa șefilor Poliției Romane.Intrebat de ce a demisionat, Riciu a raspuns: „Nu este normal, indiferent ca sunt acuzații despre…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a ajuns marți, la ora 18, la sediul Ministerului de Interne, condus de Carmen Dan.„Am venit pentru ca se anunța cod galben și trebuie sa vedem cum ne organizam”, a precizat Fifor la intrare. Intrebat daca il va demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu,…

- Tunisia marcheaza duminica a saptea aniversare a revolutiei sale, care a dat startul Primaverii Arabe, dar nemultumirea sociala ramane ridicata in aceasta tara afectata de austeritate si care se straduieste sa recupereze caderea turismului, provocata de sangeroase atentate jihadiste. In dimineata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Dupa lupte seculare care au durat fix un week-end, pedofilul din Drumul Taberei a fost prins. Este un vajnic reprezentant al Ministerului de Interne, alaturandu-se glorios unei intregi galerii de colegi la fel de talentați – polițistul care circula pe contrasens și sare cu bata la bataie, polițistul…

- Trei mii de politisti vor asigura ordinea publica in perioada sarbatorilor de iarna. Din 31 decembrie si pana in 15 ianuarie, angajatii Ministerului de Interne vor fi cu ochii pe tot ce se intampla in centrul Capitalei, unde oamenii vor petrece Revelionul si se vor distra la

- Peste 2.700 de functionari turci au fost demisi, duminica, din cauza unor presupuse legaturi cu organizatii teroriste, un nou val de concedieri dupa tentativa de lovitura de stat din 2016. Conform unui decret publicat in monitorul oficial, 2.756 de persoane au fost demise din functiile detinute…