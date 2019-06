Stiri pe aceeasi tema

- Un turist polonez, aflat in muntii Fagarasului, a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgenta, miercuri seara, dupa ce s-a accidentat la un picior, au anuntat salvamontistii sibieni. Potrivit sefului Salvamont Sibiu, Adrian David, barbatul, aflat in zona cabanei Barcaciu din muntii Fagarasului, a fost…

- Un turist polonez accidentat la un picior in Munții Fagarașului a fost preluat, miercuri, cu elicopterul SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgența din Sibiu, potrivit mediafax.Un turist polonez a avut nevoie de ajutorul medicilor de la SMURD dupa ce, miercuri, s-a accidentat in…

- În aceasta dupa-amiaza, în zona Hanul piratilor a fost gasit un barbat de aproximativ 50 de ani, înecat.Echipele de intervenție sosite la fața locului au început imediat procedurile de resuscitare. Salvatorii au reușit sa îl resusciteze și l-au transportat la…

- Potrivit acesteia, baietelul s-a angajat intr-o traversare neregulamentara fara sa se asigure si a fost lovit si ranit grav de o masina condusa de barbat de 37 ani. ,,Autoturismul era condus de un sofer in varsta de 37 ani. La testarea alcoolscopica a reiesit ca nu a consumat alcool. Politistii…

- Un turist, care se afla sambata dimineata la Cabana Suru din Muntii Fagarasului, va fi evacuat cu un elicopter SMURD, dupa ce i s-a facut rau din motive inca necunoscute. Tanarul de 22 de ani, aflat la Cabana Suru, a suferit un episod de pierdere de cunostinta, a precizat Salvamont Sibiu.…

- Un turist de 22 de ani a suferit un episod de pierdere de cunostinta, in aceasta dimineața, dupa ce i s-a facut rau din motive inca necunoscute, la Cabana Suru din Muntii Fagarasului. Barbatul va fi preluat de un elicopter SMURD, potrivit Salvamont Sibiu. Spre cabana se deplaseaza si o echipa terestra…

- Un turist, care se afla sambata dimineata la Cabana Suru din Muntii Fagarasului, va fi evacuat cu un elicopter SMURD, dupa ce i s-a facut rau din motive inca necunoscute, scrie Agerpres. Tanarul de 22 de ani, aflat la Cabana Suru, a suferit un episod de pierdere de cunostinta, a precizat Salvamont…

- Un paramedic SMURD din Alba a ajutat un tanar ranit in urma unei accidentari din timpul unui meci de fotbal, desi se afla in timpul sau liber. Catalin Bregar a folosit ce avea la indemana pe teren pentru a ajuta victima, pana la sosirea colegilor sai. Catalin Bregar din Aiud, este casatorit și are un…