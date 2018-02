Turcia incepe sa piarda oameni in conflictul cu trupele kurde din Siria Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca.



Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru armata turca de la lansarea acestei ofensive, intitulata "Ramura de maslin" si efectuata cu sprijinul rebelilor sirieni, informeaza AFP.



Cei cinci militari se aflau intr-un blindat care a fost lovit, in nord-estul regiunii Afrin, a indicat armata turca, intr-un comunicat.



Anterior,

Sursa articol: business24.ro

