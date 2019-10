Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican Lindsey Graham, apropiat de presedintele american Donald Trump, a avertizat marti Turcia ca 'nu are unda verde' pentru a intra in nord-estul Siriei, acest avertisment intervenind pe fondul unor mesaje contradictorii emise in ultimele zile de catre autoritatile americane, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc ”sa se gandeasca bine” inainte sa lanseze o ofensiva impotriva fortelor kurde in nordul Siriei, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Putin si-a indemnat partenerii turci sa se gandeasca…

- Armata Turciei tocmai a lansat Operațiunea Primavara Pacii impotriva PKK și a teroriștilor ISIS din nordul Siriei, a anunțat, miercuri dupa amiaza, președintele Turciei, Recep Erdogan. Turcia si-a inceput ofensiva militara in nord-estul Siriei, ofensiva pe care o desfasoara cu girul Statelor Unite si…

- Ministerul Apararii turc a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea lansarii unei operatiuni militare impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, pe fondul confuziei de la Washington in contextul in care presedintele american Donald Trump a dat unda verde unei astfel de incursiuni.…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata amenintarea cu lansarea unei operatiuni ''la sol si in aer'' in Siria contra militiilor kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), considerate de Ankara organizatie terorista, transmite AFP. ''Noi ne-am pregatit,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca Ankara va lansa o operațiune militara in nordul Siriei, regiune controlata de forțele kurde, potrivit Euronews citat de mediafax.Erdogan a mai anunțat ca atat Rusia, cat și Statele Unite au fost informate cu privire la respectiva…