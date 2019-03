Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe seful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Alba, in zilele de 25 si 26 martie, a comunicat miercuri presedintia SUA, reafirmand relatiile apropiate dintre cei doi lideri, noteaza Reuters si dpa. Anuntul a survenit la scurt…

- Presedintele american Donald Trump a respins categoric perspectiva revenirii in Statele Unite a unei tinere care s-a alaturat Statului Islamic din Siria, relateaza AFP si Reuters. "I-am ordonat secretarului de stat Mike Pompeo - si a fost complet de acord - sa nu autorizeze intoarcerea…

- Statele Unite mentin sanctiunile impotriva Coreei de Nord, desi s-au inregistrat progrese in negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Cercetatorii dezvaluie secretul succesului:…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a anulat vizita prevazuta marti in Kuweit in cadrul turneului sau in Orientul Mijlociu, fiind nevoit sa revina in tara pentru a asista la funeralii in familie, a anuntat luni un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, aflat la Riad, transmit AFP si Reuters.…

- Ministerul iranian de Externe a convocat duminica un diplomat polonez de rang inalt pentru a critica decizia Poloniei de a gazdui un summit organizat de SUA cu scopul promovarii stabilitatii in Orientul Mijlociu, cu accent pe contracararea influentei Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Statele Unite sunt "optimiste" cu privire la posibilitatea ca kurzii sirieni sa fie protejati in pofida retragerii Statelor Unite din Siria, garantand in acelasi timp turcilor "dreptul de a-si apara tara de teroristi", a declarat sambata, la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite /EAU/), secretarul de stat…

- Statele Unite planuiesc sa gazduiasca impreuna cu Polonia, la Varsovia, un summit privind Orientul Mijlociu, in special Iranul, a informat Departamentul de Stat american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, incepe marti un turneu de o saptamana in Orientul Mijlociu, cu o prima oprire la Amman, pentru a transmite un mesaj aliatilor arabi ai SUA in privinta luptei contra gruparii teroriste Stat Islamic (SI), dupa anuntata retragere de trupe din Siria, si pentru…