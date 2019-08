Intr-o declaratie in prezenta cancelarului german Angela Merkel, inaintea discutiilor bilaterale in marja summitului G7 de la Biarritz, Trump a afirmat ca situatia actuala 'nu este corecta' fata de Statele Unite.



'Vrem sa-i dam inapoi in zonele de unde au venit', a spus presedintele american. Trump a precizat ca 'cea mai mare parte' a acestor luptatori straini provin din Europa, el nominalizand Germania, Franta si Marea Britanie.



Totodata, Donald Trump a felicitat armata americana pentru infrangerea autoproclamatului califat al SI. 'Am facut o treaba grozava', a spus el, potrviit…