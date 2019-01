Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat joi o noua strategie de aparare antiracheta, raportul menționând despre Coreea de Nord ca este în continuare o "amenințare extraordinara", deși în urma cu șapte luni liderul de la Casa Alba anunța ca amenințarea reprezentata de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a jucat, la sfarsitul saptamanii trecute, un meci de hochei pe gheata, alaturi de politicieni și vedete din sport. Meciul de hochei are loc in fiecare an cu o saptamana inainte de Craciun, sarbatorit de Rusia pe 7 ianuarie. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, Viacheslav…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci festiv de hochei alaturi de politicieni si vedete ale sportului, scrie Daily Mail.Citește și: SURSE - Crin Antonescu, scos din joc de Ludovic Orban: incepe RAZBOIUL in interiorul PNL Putin, in varsta de 66 de ani, s-a echipat complet…

- Vladimir Putin a supervizat miercuri un test efectuat cu succes al unui nou sistem rus de racheta hipersonica - Avangard -, care poate fi dotat cu ogive nucleare si conventionale, a anuntat Kremlinul, citat de agentia de presa RIA Novosti, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-ar…

- "La ora actuala nu excludem nimic, insa nu exista vreo decizie. Salutam intr-adevar modificarea atmosferei la Davos (la adresa reprezentantei Rusiei la forum) si intr-adevar exista invitatii mai vechi, mereu reinnoite, pentru Putin de a veni la Davos", a subliniat Peskov. In noiembrie au aparut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, luni, ca va putea initia discutii cu liderii Chinei si Rusiei pentru oprirea "cursei incontrolabile a inarmarii" la nivel mondial."Sunt sigur ca, la un moment dat in viitor, presedintele Chinei, Xi Jinping, si cu mine, impreuna cu presedintele…

- Prim-ministrul chinez Li Keqiang a declarat in urma unei intalniri cu președintele rus Vladimir Putin ca Administrația de la Beijing dorește o cooperare mai stransa cu Rusia in domeniul energetic și al inovației, relateaza TASS, potrivit Mediafax.Cei doi oficiali s-au intalnir joi, cu ocazia…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca va construi arsenalul nuclear al tarii "pana cand oamenii vor realiza aceasta" in contextul in care si-a reiterat intentia de a se retrage din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) semnat cu Rusia in timpul Razboiului Rece, relateaza…