- Un tanar din Maroc, dar care locuia in Cluj Napoca, a fost declarat indezirabil pe o perioada de 10 ani din rațiuni de securitate naționala. A. Abouhamda a fost filat de catre Serviciul Roman de Informații, ofițerii serviciului avand indicii ca tanarul ”intenționeaza sa desfașoare activitați ce constituie…

- Partida dintre CFR Cluj și Slavia Praga, din play-off-ul Champions League, va fi primul eveniment fotbalistic disputat în România, care va dispune de sistemul VAR, transmite Mediafax. Confruntarea va avea loc marți (20 august), pe stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj Napoca, de la…

- Cântaretul se afla pentru prima data la un concenrt în România si a declarat ca este nerabdator sa urce pe scena din Cluj-Napoca. “Sunt foarte fericit sa fiu din nou în România. Abia aștept urmatoarele doua concerte aici și apoi în București. Iubesc…

- Anul acesta, KFC Romania organizeaza, in parteneriat cu festivalul Untold, un camping inedit in padurea Hoia-Baciu, din apropiere de Cluj-Napoca. Legendele spun ca acest loc este bantuit, padurea aflandu-se in top 10 al celor mai infricoșatoare locuri din Europa, potrivit cotidianului britanic, The…

- Michael Bolton va concerta in Romania pe 20 Iulie, la Cluj-Napoca (BT Arena - Sala Polivalenta) și pe 22 Iulie la Sala Palatului din București. Surpriza cea mare pentru publicul din Romania consta in faptul ca renumitul artist internațional va canta o piesa in duet cu romanca Laura Bretan, Finalista…

- Compania de ridesharing Bolt, cunoscuta anterior ca Taxify, a introdus optiunea de plata in numerar, in urma solicitarilor primite de la pasageri. Pentru a plati in numerar, pasagerii trebuie sa deschida aplicatia si sa selecteze optiunea "Numerar" din sectiunea "Plati". Dupa cursa, ei pot…

- "Sâmbata 6 iulie, începând cu ora 21.45, va avea loc la Cluj Napoca Hoia Baciu Night Run-World Most Haunted Forest, prima alergare tip trail running de noapte din Cluj Napoca, în renumita Padure Hoia Baciu, cu siguranta cea mai misterioasa padure din România. Nu…

