Poliţist lovit cu piciorul în cap în Timiş, după un control al actelor

Un poliţist din judeţul Timiş a fost lovit cu piciorul în cap de către un tânăr de 26 de ani, pe care oamenii legii l-au încătuşat după ce... The post Poliţist lovit cu piciorul în cap în Timiş, după un control al actelor appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]