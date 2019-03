O asociere si doua companii au depus oferte pentru proiectul de modernizare a liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda, in valoare de peste 420 milioane de lei, fara TVA, informeaza marti CFR SA.



Potrivit companiei, luni, 25 martie 2019, ora 15:00, s-a incheiat perioada in care se puteau depune ofertele pentru acest proiect.



Astfel, la licitatia deschisa, au depus oferte in vederea atribuirii contractului sectorial de Proiectare si Executie, Faza I: Racord CF la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti, urmatorii operatori…