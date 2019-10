Trei diplomati americani au fost retinuti in Rusia, aproape de orasul inchis Severodvinsk Trei diplomati americani au fost arestati luni pentru scurt timp in apropiere de orasul inchis Severodvinsk (nord-vestul Rusiei), care in august a fost scena unui accident cu caracter nuclear legat de un test cu armament secret.



Potrivit agentiilor de presa TASS si Interfax, care citeaza ambele o sursa anonima, trei diplomati americani au fost arestati luni in jurul orei locale 18:00 (15:00 GMT) la iesirea din tren in gara Severodvinsk.



Cei trei diplomati au fost coborati dintr-un tren in gara Severodvinsk, intrucat nu dispuneau de autorizatia necesara pentru a avea acces in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agentiilor de presa TASS si Interfax, care citeaza ambele o sursa anonima, trei diplomati americani au fost arestati luni in jurul orei locale 18:00 (15:00 GMT) la iesirea din tren in gara Severodvinsk.Cei trei diplomati au fost coborati dintr-un tren in gara Severodvinsk, intrucat…

- Plaje virgine, drumuri romantice, batute de vant si soare, munti ce tipa a salbaticie - pe toate le are Sardinia, din Italia. Insa combinatia poate parea unor turisti un pic cam prea mult. Autoritatile din Baunei, in estul provinciei Ogliastra, aflata in sudul Sardiniei, au lansat un apel…

- Trei diplomați americani au fost arestați pentru scurt timp luni în Rusia într-un oraș închis din Marele Nord, zona unui accident nuclear în august, legat de o serie de teste la arme secrete, au relatat miercuri agențiile ruse, relateaza AFP. Potrivit agențiilor TASS și Interfax,…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat, marti, in favoarea revenirii la G8 odata cu reintegrarea Rusiei, care a fost exclusa din grupul celor opt tari cele mai industrializate in 2014, marcand astfel o noua ruptura cu aliatii sai din G7. "Este mai important sa fie Rusia. Multe dintre subiectele…

- Autoritatile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum si, intr-o mai mica masura, pagini de Facebook pentru a-i discredita si diviza pe manifestantii pro-democratie din Hong Kong, au indicat luni cele doua retele sociale, potrivit AFP. Twitter a suspendat 986 de conturi…

- Un nou incendiu pe insula spaniola Gran Canaria a determinat autoritatile sa evacueze un sit turistic si un hotel de lux, la doar cateva zile dupa ce focul a devastat aceeasi zona, relateaza AFP. Consiliul insulei a anuntat sambata pe Twitter ca evacueaza Cruz de Tejeda, un sit muntos popular…

- ''Da, intr-adevar, avem informatii ca militarii au anulat activitatile de evacuare a localnicilor'', din Nionoksa, a declarat un purtator de cuvant al administratiei locale, citat de agentia Interfax, preluata de EFE.Localitatea Nionoksa are putin peste 500 de locuitori si este situata…

- Autoritatile de la Londra le-au recomandat, sambata, navelor britanice, sa evite temporar Stramtoarea Ormuz, dupa "confiscarea" de catre Iran a unui petrolier sub pavilion britanic, relateaza presa internationala. "Suntem in continuare profund ingrijorati de actiunile inacceptabile ale Iranului,…