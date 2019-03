Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) va protesta miercuri, 27 martie, la Strasbourg, impotriva Pachetului 1 de mobilitate, alaturi de alte patronate din Romania si din tarile estice, a anuntat federatia intr-un comunicat transmis Agerpres. “Tarile vestice incearca sa profite ...

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) va protesta miercuri, 27 martie, la Strasbourg, impotriva Pachetului 1 de mobilitate, alaturi de alte patronate din Romania si din tarile estice, a anuntat federatia intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Tarile vestice incearca sa profite de situatia…

- Sindicalistii de la Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania vor protesta joi in fata Guvernului cu 5.000 de masini. “Indiferent ce a anuntat Guvernul, in urma protestului organizat miercuri, noi vom iesi in strada joi, cu cele 5.000 de ...

- "Este o situatie dificila, e greu de explicat la Bruxelles ca doua portofolii importante nu au ministri. Sunt dosare importante pe agenda europeana, care presupun luarea unor decizii. Cred ca aceste lucruri nu dau bine nici la nivel intern pentru ca romanii nu inteleg de ce doua nominalizari care…

- In deschiderea oficiala a plenului Parlamentului European reunit la Strasbourg, europarlamentarul social-democrat Claudia Tapardel a avut o intervenție foarte tranșanta cu privire la legea promulgata de Parlamentul Austriac, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019, privind indexarea alocațiilor…

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) le-a solicitat tuturor operatorilor romani de transport oprirea activitații miercuri, intre orele 08.00-13.00.FORT a facut aceasta solicitare in semn de solidaritate pentru protestul care se va desfașura in același interval orar, la Bruxelles,…

- Liderul eurodeputatilor PSD, Dan Nica, sustine, intr-un comunicat, ca ”declaratiile presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, sunt puternic influentate de propaganda de la Cotroceni si nu au nicio legatura cu realitatea din Romania”.„Daca citim cu atentie mesajul domnului Juncker,…

- Ministrul Apararii a avut prima reactie dupa refuzul presedintelui de a numi un nou sef al Statului Major, scrie Romania TV.Toate propunerile pe care le am facut au fost respinse. Presedintele ne a obisnuit cu acest mod de lucru. Legea spune clar, propunerea se face de ministrul Apararii cu avizul primului…