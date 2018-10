Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, se implica in scandalul pe Legea offshore. Dupa ce astazi la presiunea ALDE și UDMR legea a fost retrimisa in comisii pentru dezbatere, Traian Basescu a reacționat dur pe Facebook. "Dar interesul Romaniei ?In Parlamentul Romaniei…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian i-a transmis, miercuri, ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, ca parlamentarii acestei formatiuni nu vor avea o "atitudine de sprijin neconditionat" fata de legea bugetului si ca asteapta ca premierul sa prezinte investitiile pentru Moldova. "D-le Teodorovici,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Relatia PSD-ALDE a intrat intr-un impas, dupa dezbaterile din comisiile parlamentare, pe marginea legii offshore. Amendata din nou, la Camera Deputatilor, dupa ce in Senat se adoptase o varianta care nu a mai fost acceptata de social-democrati, legea care stabileste conditiile exploatarii de gaze din…

- "Eu, personal, am discutat cu domnul Vosganian saptamana trecuta. Si-a manifestat interesul de a avea doua amendamente, sa nu existe contracte subsecvente si sa o interventie asupra regimului fiscal alta decat redeventele. I-am spus ca au fost impartasite in totalitate si supuse dezbaterii si sunt…

- Administratorii contului oficial de Facebook al Antena 3 au organizat un sondaj prin care iși intreaba utilizatorii daca președintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat.Citește și: Tariceanu, Dragnea si Dancila, facuți praf dupa recepția de la Ambasada Franței: 'Un trio de neamuri proaste'…

- Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justiției, saluta decizia Camerei Deputaților care a adoptat Legea offshore pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra. „Dragnea a demonstrat ca este un adevarat roman”, spune Mocanu, intr-o postare pe Facebook, adaugand ca modificarile efectuate…