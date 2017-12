Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a produs in centrul comercial din Davao - un oras mare din sudul arhipelagului, intr-o regiune care a fost anterior devastata de o furtuna ucigasa, care a curmat vietile a peste 200 de persoane si au facut 70.000 de sinistrati, au informat autoritatile filipineze locale. Presedintele…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Halep pune astfel capat unei serii de sase ani in care premiul a fost adjudecat de poloneza Agnieszka Radwanska. Romanca a devenit doar a patra jucatoare care cucereste aceasta distinctie, a carei editie inaugurala a fost in 2009. Anterior, premiul a mai fost castigat de rusoaicele Elena Dementieva,…

- Tragedia care a avut loc in urma cu doua zile la metroul bucureștean i-a infricoșat pe mulți. O crima oribila comisa de Magdalena Șerban la metrou, marți seara , a șocat pe toata lumea. Femeia a impins-o pe șine, in stația Dristor 1, pe o tanara pe nume Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani . Cumplita…

- Printul Charles va sosi sambata pentru ceremoniile de la Bucuresti dedicate regelui Mihai, a declarat ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, miercuri, la Castelul Peles.El a afirmat ca regele Mihai a fost o figura importanta atat pentru Romania, cat si pentru lumea intreaga,…

- IMAGINI CUTREMURATOARE. TRAGEDIA ZILEI: Doi morti si doi raniti grav intr-un accident rutier CUMPLIT. DOUA autoturisme facute PRAF Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt grav ranite ca urmare a unui accident produs pe DN15. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Gheorge Iancu, fostul avocat al poporului si actualmente profesor universitar, care a zis ca „Hitler era ok in 1939 si abia in 1942 a inceput sa innebuneasca“, este unul dintre noii membri ai Consiliului de Etica si Management Universitar (CEMU), institutie ce are ca scop de a promova politicile de…

- În Palestina are loc astazi o greva generala în cadrul careia se vor uni principalele forțe politice locale: mișcarile Fatah și Hamas. Iranul, Iordania, Siria, Arabia Saudita considera ca SUA lezeaza drepturile palestinienilor și încalca rezoluția Consiliului de Securitate al ONU…

- Europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, este cel mai vehement critic al președintelui PSD, Liviu Dragnea, pe care il acuza de autoritarism și atitudini dictatoriale. Ivan il va acționa in judecata pe șeful sau politic, care considera ca europarlamentarul este exclus din PSD, și anticipeaza prabușirea supremației…

- Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania deplange moartea regizorului si scenaristului Alecu Croitoru, membru de onoare al UARF, subliniind ca acesta a fost si va ramane unul dintre cei mai reprezentativi cineasti ai cinematografiei romanesti. Potrivit UARF, Alecu Croitoru,…

- Consiliul de Administratie al Tarom a fost schimbat, iar mare parte dintre noii membri au studii in economie. Presedinte este o contabila din Constanta.Elena Vlad are un birou de expert contabil la Constanta, pe PFA, iar in luna septembrie a acestui ani a mai fost numita membru in CA al companiei Confort…

- „Il voi da in judecata pe Liviu Dragnea pentru ca a facut de nenumarate ori declaratia ca nu sunt membru PSD, pentru abuzurile la care am fost supus, am dat afara din comisiile din Parlamentul European,, din delegatia PSD, nu am putut sa candidez pe nicio functie pentru ca statutul meu era incert…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anunțat, luni, ca il va da in judecata pe președintele PSD, Liviu Dragnea, pentru declarațiile repetate in care afirma ca Ivan nu ar fi membru al formațiunii social-democrate. „Am incercat toate posibilitațile, am mers pe cale statutara, am trimis solicitari, n-am primit…

- "Am incercat toate posibilitațile, am mers pe cale statutara, am trimis solicitari, n-am primit raspuns. Tot timpul vin lideri, spun in spațiul public ca eu n-aș fi membru, dar nu prezinta niciun document. In acest moment nu exista alta soluție pentru a inchide acest subiect odata pentru totdeauna,…

- Laurentiu-Teodor Mihai a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose.Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.…

- „Nu m-am uitat expres, dar a fost atat de evident in toata media incat nu a putut fi evitat. Și eu cred clar ca trebuie sa demisioneze, trebuia nici sa nu ajunga acolo, insa cred ca acest tip de circ cu victimizari nu face deloc bine democrației romanești”, a declarat președintele, intrebat despre ceea…

- Parlamentul European pregateste o serie de reglementari conform carora un stat membru va fi obligat sa recunoasca si sa execute pe teritoriul sau ordinele de confiscare si de inghetare emise de un alt stat membru in cadrul actiunilor penale.

- Cați bani se invart la pariuri sportive și la casino online și offline. Volumul pariurilor sportive și casino online și offline (wagered amounts) din Romania se ridica, in medie, la valoarea de 4 miliarde de euro pe an, potrivit estimarilor din piața de profil. Jucatorii din piața explica faptul ca…

- 14 persoane au murit si alte cinci au fost ranite in urma unei coliziuni intre un microbuz si un camion greu in republica rusa Mari El, la 600 kilometri est de Moscova, anunta autoritatile locale. Accidentul a avut loc in satul Vizimyary, in apropiere de fluviul Volga, cand un microbuz cu 20 de pasageri…

- UDMR Mures considera "inacceptabila" propunerea Consiliului de Onoare al Ordinului National "Steaua Romaniei” de retragere a distinctiei liderului UDMR Kelemen Hunor, considerand ca lezeaza intreaga comunitate maghiara din Romania. "In opinia noastra, acest gest nu il vizeaza in mod special pe presedintele…

- Sevil Shhaideh, actual membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si membru al Comitetului de Audit, nu s-a prezentat joi la audierea Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE, informeaza EVZ. Ea a trimis o scrisoare parlamentari in care și-a motivat imposibilitatea…

- Sevil Shhaideh, actual membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si membru al Comitetului de Audit, nu s-a prezentat joi la audierea Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE. Ea a trimis o scrisoare parlamentari in care și-a motivat imposibilitatea de a…

- Medicii sunt nevoiti sa refaca mai multe tesuturi din bratul lui Ciprian Nasaudeanu pentru a putea preleva probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. El a produs la inceputul acestei luni un accident cumplit de circulatie, in urma caruia cinci persoane si-au pierdut viata.A A

- Raidurile aeriene asupra unei piețe dintr-o localitate rebela situata in 'zona de dezescaladare' in nordul Siriei s-au soldat cu 61 de morți, in principal civili, conform unui nou bilanț al Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), publicat marți, la o zi dupa atacuri

- Fondul pentru Eficiența Energetica (FEE) și companiile Red Union Fenosa și Termoelectrica au semnat un acord de colaborare in domeniul eficientei energetice. Documentele au fost semnate in cadrul ședinței Consiliului de administrație al Fondului pentru Eficiența Energetica, prezidata de viceprim-ministru,…

- Doritorii vor putea sa asiste la prelegeri pe tema cartii lansate si sa poarte discutii cu calugarul iezuit si maestrul zen. In volumul prefatat in limba romana de calugarul elvetian, Dalai Lama atrage atentia ca, in vremurile in care traim, valorile religiei nu mai sunt de ajuns pentru…

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului de Securitate al ONU doua proiecte…

- Adolf Hitler ar fi supravietuit celui de-Al Doilea Razboi Mondial si a trait cateva luni in Columbia, conform ultimelor documente CIA declasificate din cazul asasinarii lui J. F. Kennedy. Documentele arata ca un barbat pe nume Philip Citroen...

- Un raport al Congresului Statelor Unite a identificat sapte optiuni militare pentru a face fata amenintarii programului cu arme nucleare din Coreea de Nord. Serviciul de Cercetare al Congresului ofera variante care pornesc de la limitarea situatiei si actiuni de descurajare pana la schimbarea regimului…

- In data de 30 octombrie 2017 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ldquo;Impact Developer amp; Contractor S.A.". La AGOA au participat actionarii reprezentand 83,90 din numarul total de voturi, respectiv: 233.117.236 actiuni din numarul total de 277.866.574 actiuni, 233.117.236…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara saptamana trecuta ca instituția pe care o conduce ar fi solutionat repede anchetele in cazul Colectiv și a aruncat pisica moarta pentru tergiversarea gasirii vinovaților in curtea judecatorilor. Ea a spus ca au fost facute trei dosare, la trei structuri…

- Peste 2.800 de documente declasificate saptamana aceasta in legatura cu asasinarea președintelui SUA John F. Kennedy arata haosul intern și suspiciunea din cadrul serviciilor secrete americane dupa momentul uciderii șefului de stat in noiembrie 1963, potrivit Axios.com. Documentele au fost publicate…

- Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltarii Regionale, obligata sa demisioneze din Guvern ca urmare a anchetarii ei de catre procurorii anticoruptie in dosarul "Belina", primeste o noua functie din partea statului, dupa ce recent a fost numita consilier de stat.Sevil Shhaideh a fost numita…

- OMV Petrom S.A. anunta numirea lui Sevil Shhaideh ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si ca membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, ca urmare a renuntarii lui Mihai Busuioc la mandatul in

- Sevil Shhaideh a fost numita membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, ca urmare a renuntarii lui Mihai Busuioc la mandatul in functiile mai sus mentionate, scrie…

- Un caz socant, care a indoliat doua familii si a pus pe jar o intreaga comunitate dintr-o localitate aflata in apropierea orasului Targoviste, este in atentia oamenilor legii, carora le revine misiunea sa elucideze intreaga situatie. Doi barbati – unul in varsta de 49 de ani, consilier local din partea…

- Jerome Powell, in prezent membru al Consiliului guvernatorilor Rezervelor Federale, probabil va fi numit de presedintele Donald Trump la conducerea institutiei, desi actualul sef, Janet Yellen, ar trebui sa ramana in functie, considera economisti din SUA. Jerome Powell, avocat si fost…

- La doi ani de la tragedia din clubul Colectiv care a indoliat intreaga Romanie, un raport intocmit de ministrul Sanatatii din guvernul tehnocrat, Vlad Voiculescu- si uitat, din spusele acestuia, prin sertare- scoate la iveala erorile si proasta mobilizare a autoritatilor din seara tragediei de 30 spre…

- Mai multi oameni au murit si 11 au fost raniti si internati in spital, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un vehicul militar in sudul Finlandei, informeaza blacknews.ro.Tragedia s-a petrecut la o trecere de nivel cu calea ferata, in apropiere de localitatea Raseborg, informeaza agentia…

- SN Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" informeaza actionarii si investitorii ca membrii Consiliului de Administratie al SNN au luat act de demisia Cezarinei Roxana Banica din functia de membru al Consiliului de Administratie, demisie care produce efecte cu data de 17.10.2017. Demisia Cezarinei Roxana Banica…

- Natiunile Unite trag din nou un semnal de alarma asupra uneia dintre cele mai mari crize umanitare ale zilelor noastre - uriasa migratie a unei minoritati musulmane din fosta Birmanie catre Bangladesh.

- Minim patru persoane au murit și alte 15 au fost ranite, miercuri, in urma unui atentat care a avut loc in orasul din Libia, Misrata. Atacul a fost care a atribuit atacul gruparii jihadiste Stat Islamic.

- "Avem nevoie de dragoste, unitate, pace și de control asupra armelor", iar oamenii trebuie sa vada cele intamplate "așa cum au fost - terorism", noteaza cantareața americana Ariana Grande intr-un mesaj postat pe Twitter și citat de EFE, reacționand astfel fața de atacul cu focuri de arma din timpul…

- Cel putin 28 de civili au fost ucisi in noaptea de vineri spre sambata in lovituri aeriene asupra provinciei siriene Idleb (nord-vest), controlata de jihadisti, a informat Observatorul Sirian...

- Miercuri 27 septembrie, la sediul central din București al Societații de Asigurare-Reasigurare City Insurance a avut loc intalnirea membrilor Consiliului de Supraveghere, in componența lui: Hans-Willi Schroiff - Președinte Consiliu de Supraveghere, Max Rossler - Vicepreședinte și Cristian Pascale…