Topirea gheţii din Antarctica s-a accelerat de şase ori în ultimele patru decenii (studiu) Rata anuala de topire a ghetii din Antarctica s-a accelerat de sase ori in ultimii 40 de ani, ritm care ar putea provoca cresterea nivelului marilor cu mai multi metri in secolele urmatoare pe fondul fenomenului incalzirii globale, au anuntat luni cercetatorii, potrivit Reuters. Potrivit oamenilor de stiinta, stratul de gheata din estul Antarcticii se topeste pe margini si provoaca ridicarea nivelului apelor marilor, contrar multor studii anterioare care au ajuns la concluzia ca gheata din est a rezistat pana acum procesului de topire, spre deosebire de regiunea vestica. Gheata topita pe continentul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

