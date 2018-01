Stiri pe aceeasi tema

- Manchester Securities, vehiculul de investitii al fondului american de hedging Elliot Associates, a anuntat vanzarea a 0,47% din capitalul Fondul Proprietatea (FP) pe Bursa din Londra, incasand 10,32 mil. dolari (39,95 mil. lei). 0 0 0 0 0 0

- BT este astfel primul investitor bancar strain de pe piata din Republica Moldova din ultimii zece ani. "BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri strategici pentru sustinerea antreprenorilor si economiei Republicii Moldova", arata un comunicat al bancii, transmis marti Bursei…

- Actiunile Rompetrol Rafinare, SIF4 Muntenia si Banca Transilvania se depreciau cel mai mult, marti dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare scadea cu 4,64%, al SIF4 Muntenia cu 1,94% si al Bancii Transilvania cu 1,53%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Cinci victime in urma incendiului puternic de la Hurezani, din aceasta dimineața, dupa ce o conducta ce aparține Petrom a explodat, toți cei cinci fiind angajați ai societații Transgaz. Opt mașini au ars complet, conform celor mai recente informații. Doi dintre salariați au fost transportați la spital,…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings.

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut un an bun din toate punctele de vedere, atat ca valoare a tranzactiilor si cresterilor semnificative pe unii indici, cat si din punct de vedere al listarilor.

- ♦ Pe 20 decembrie 2016 actiunile Bancii Transilvania inchideau la 2,34 lei ♦ „Tinand cont de majorarea de capital social prin alocarea de actiuni gratuite si dividendul de 0,06 lei, randamentul total ar fi de 12,8%.“ Un deponent care pe 20 decembrie 2016 plasa 10.000 de lei…

- ♦ Din indicele bursier BET companiile cu cel mai redus grad de indatorare sunt Conpet Ploiesti, Romgaz si Nuclearelectrica, toate controlate de stat. In contextul unei atentii tot mai sporite asupra evolutiei dobanzilor si a cresterii specatuloase a ROBOR-ului, companiile din indicele…

- SIF Moldova a preluat 18% din capitalul societatii Nord, controlata de familia Pogonaru, cea care a dezvoltat mallul Veranda din Capitala, ca urmare a lichidarii Real Estate Asset SA si transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni, a anuntat Depozitarul Central.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis tranzactiile de marti pe crestere, toti indicii fiind pe plus, la fel ca si actiunilor principalelor companii cotate. BET, indicele principal al BVB, inregistreaza un avans de 0,29%, la fel ca si BET-TR (care reflecta atat evolutia preturilor companiilor componente,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, a scazut de la inceputul lunii decembrie si pana pe 12 decembrie cu aproape 3%, cea mai slaba dinamica dupa cea din 2014 incoace, si este probabil sa inchida ultima luna din 2017 pe minus in conditiile in care analistii se asteapta…

- Bursa de la Bucuresti a scazut, ieri, accelerat, indicele BET pierzand 1,03%. Banca Transilvania a avut un minus de 1,87%, BRD a scazut cu 2,95%, Digi a pierdut 2%, iar Petrom 0,71%. Inceputul sedintei de luni nu arata o asemenea scadere accelerata, in conditiile in care bursele externe…

- Astfel, pretul actiunilor Romgaz crestea la 31,5 lei (1,45%), al Bermas la 1,06 lei (1,44%) si al Transgaz la 390 de lei (1,3%). Pe de alta parte, cele mai mari scaderi erau consemnate la Dafora de 3,19% (la 1,82 bani), BVB de 1,72% (la 28,5 lei) si Romcarbon de 1,32% (la 11,2 bani). Indicele…

- Actiunile Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emitent de la bursa romaneasca, au scazut astazi cu 1,4% fata de sedinta precedenta si au inchis la 2,085 lei, cel mai scazut nivel din ultimele sase luni, potrivit datelor BVB. La acest pret capitalizarea bancii de la Cluj, numarul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis mixt sedinta de miercuri, cu un rulaj de peste 1,04 milioane de lei, inregistrat la 45 de minute de la debutul tranzactiilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era in crestere cu 0,19%. O apreciere similara este consemnata…

- Licitația de cumparare-vinzare a 39,2 la suta a BC Victoriabank va avea loc la Bursa de Valori a Moldovei la 16 ianuarie 2018. Acest pachet intenționeaza sa-l procure Banca Transilvania (din Romania), relateaza NOI.md. Valoarea totala a tranzacției este estimata la 766,5 milioane de lei. Potrivit datelor…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat joi perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capitalul social al Bancpost, semnarea contractului urmand sa aiba loc vineri.”In cadrul tranzactiei, BT…

- ♦ Analistii spun ca rezultatele Romgaz au fost mult peste asteptari ♦ Compania a raportat cel mai bun T3 de cand este listata ♦ „Se prefigureaza un randament foarte bun al dividendelor in 2018.“

- Banca Naționala a Moldovei a eliberat Bancii Transilvania din Romania permisiunea pentru achiziționarea, impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a pachetului de acțiuni ce reprezinta 100% in capitalul social al Victoriabank, se spune intr-un raspuns oferit „Europei Libere”. „In…

- Centrala electrica Brazi, detinuta de OMV Petrom, este disponibila in prezent la 100% din capacitatea de 860 de MW, dupa finalizarea lucrarilor de reparatii, unitatea putand acoperi pana la 10% din consumul mediu orar de electricitate al Romaniei. In data de 13 noiembrie, cel de-al…

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in prima zi a saptamanii a fost de 24,63 milioane de lei (5,29 milioane de euro), din care schimburile cu actiuni s-au cifrat la 22,7 milioane de lei, respectiv 4,88 milioane de euro. Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni…

- Brokerii din piata de capital romaneasca vad cu ochi buni anuntul Bancii Transilvania (TLV), de martea trecuta, ca vrea sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia banca in topul din Republica Moldova, urmand ca, impreuna cu BERD, sa ajunga la o detinere majoritara, scrie…

- „Boc a scazut salariile bugetarilor cu 25%, Tudose le scade la privati cu 17%” Consiliul Federativ al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Chimie-Petrochimie (FNSCP) a decis, cu unanimitate de voturi, sa solicite abrogarea ordonantei de urgenta a guvernului (OUG) nr. 79/2017 de modificare a Codului…

- Cateva evenimente importante au avut loc in ultima perioada pe scena pietei de energie din Romania. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de lege prin care se pastreaza redeventele pe care statul le va colecta de la viitoarele exploatari de gaze si petrol din Marea Neagra. In al doilea rand,…

- Nu vor fi probleme cu gazele naturale la iarna Romania are asigurate stocurile de gaze naturale pentru iarna, iar aprovizionarea consumatorilor cu gaze va fi realizata in condiții normale și cu respectarea standardelor tehnice, conform programului stabilit de Executiv, informeaza un comunicat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in aprobare prospectele a doua companii care vor sa se listeze pe piața de capital romaneasca, a declarat, joi, Mircea Ursache, vicepreședintele instituției, intr-o conferința cu ocazia listarii Sphera Franchise Group. 'Listarile ne vor aduce…

- Banca Transilvania vrea sa investeasca în una dintre cele mai mari banci din Republica Moldova, Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, și sa dețina peste 39% din capitalul social. Este pentru prima oara în ultimii zece ani când…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia…

- ''Din pacate, una dintre navele-cargo ale noastre s-a scufundat in Marea Neagra noaptea trecuta'', a spus Yildirim. El a adaugat ca operațiunile de cautare și salvare sunt in plina desfașurare.Nava-cargo Bilal Bal transporta fonta dinspre provincia Bursa (nord-vestul Turciei) catre Zonguldak,…

- Sevil Shhaideh, fost vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, a fost numita ca membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, precum si membru al Comitetului de Audit si al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, ca urmare a renuntarii…

- ♦Indicele de referinta BET era ieri tot pe rosu chiar daca se apropie datele raportarilor financiare aferente perioadei iulie-septembrie ♦ Indicele BET scade de cinci sedinte consecutive, iar ieri la ora 15:00 afisa un minus de 0,4%. BRD Soc Gen (simbol bursier BRD), a doua cea mai valoroasa…

- „ELCEN e o chestiune sensibila si a fost speculata populist. A fost o crasa manipulare aici. (...) Vine iarna, iarna nu-i ca vara, o sa facem turturi la mustati, daca nu pe repede-inainte dam o Ordonanta sa treaca ca gasca prin apa in Parlament, ca sa cream premizele unei fuziuni in absorbtie de…