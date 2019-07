Tomac: PMP va sesiza Avocatul Poporului cu privire la Codul administrativ

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara va sesiza Avocatul Poporului cu privire la Codul administrativ prin care "Guvernul Dancila a incercat sa oficializeze limba maghiara drept a doua limba de stat, lucru inacceptabil", a declarat presedintele formatiunii, eurodeputatul Eugen Tomac.Citește și: Simona…

- Partidul Miscarea Populara ii solicita premierului Viorica Dancila sa nu modifice din nou, in Guvern, Codul administrativ, in conformitate cu cererile UDMR, "care ar transforma, practic, maghiara in a doua limba oficiala a Romaniei, pentru ca, oricat de fragila ar fi majoritatea parlamentara PSD - ALDE…

- USR reclama in primul rand absenta urgentei care sa justifice adoptarea Codului administrativ prin OUG. De asemenea, USR mentioneaza ca, spre exemplu, proiectele de legi prin care se instituiau pensii pentru alesii locali au fost deja declarate neconstitutionale.

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, al carui mandat a incetat la inceputul saptamanii, a transmis un bilant in care prezinta realizarile, dar si provocarile mandatului sau de cinci ani. Ciorbea spune ca, de multe ori, institutia a primit solicitari de sesizare a Curtii Constitutionale cu un pronuntat…

- Guvernul Dancila a adoptat Codul administrativ prin OUG. „€Adoptam astazi noul Cod administrativ, un proiect important pentru modernizarea administrației publice, rezultat al unei ample consultari cu reprezentanții structurilor asociative. Prin acest act normativ cream un cadru unitar și punem intr-o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca adoptarea prin OUG a Codului administrativ este dedicata "baronilor" PSD si reprezinta un "jaf national" si anunta ca liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze acest act normativ la Curtea Constitutionala a Romaniei. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o ordonanta de urgenta cu privire la Codul administrativ este total inoportuna, considerand ca reprezinta o tentativa de mituire a primarilor in procesul electoral, potrivit agerpres.ro."Este exact ca si promisiunea ca 10 miliarde de euro…