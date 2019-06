Timiş: Mobilizare de forţe pentru găsirea unui copil de 11 ani Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat presei ca au fost alertate si forte din alte patru subunitati si se intervine la fata locului cu doi ofiteri, 22 de subofiteri, trei autospeciale de serviciu, doua autospeciale de interventie, o autospeciala scafandri de la ISU Arad, un microbuz, cinci barci, cinci baloane de iluminat si cinci generatoare de curent. Baiatul plecase la scaldat cu alti copii si la un moment dat a disparut in apa, a spus Megherea. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

