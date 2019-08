Stiri pe aceeasi tema

- Președintele organizației județene a PMP, Marian Andronache, vicepreședinte al partidului la nivel național, a anunțat ca a susținut prin vot, la Colegiul Național al PMP, candidatura lui Theodor Paleologu la președinția Romaniai. ”Susțin aceasta candidatura de marca a unui intelectual fin, cu o educatie…

- Deocamdata ramane angajat in a-și da cu parerea prin sediul partidului Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, europarlamentarul Traian Basescu, declara ca implicarea sa in tranzitia catre un "nou" PMP se va incheia la sfarsitul anului, odata cu votul pe care il va da in favoarea candidatului…

- Theodor Paleologu este candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale din noiembrie, acesta fiind votat in unanimitate, duminica, de catre membrii Colegiului National al partidului, la propunerea presedintelui de onoare al PMP, europarlamentarul Traian Basescu. …

- Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara a declarat, duminica: "Noi am inceput acest proces de tranzitie, de la mine catre un nou PMP, odata cu ocuparea functiei de presedinte al partidului de catre Eugen Tomac. Astazi suntem, daca veti da un vot pozitiv, suntem in situatia in…

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale spune ca va trata campania electorala ”pe un imens exercițiu de pedagogie naționala”. ”Dupa președintele jucator și președintele spectator, e nevoie, cred eu, de un președinte învațator”, scrie Paleologu pe blogul personal.”Campania…

- Theodor Paleologu este propunerea pentru candidatura la prezidentiale din partea Partidului Miscarea Populara, pe care presedintele de onoare al PMP, europarlamentarul Traian Basescu, a facut-o duminica la Colegiul National al formatiunii. De asemenea, Basescu l-a propus pentru functia…

- Conducerilor USR si PLUS li se propune candidatura liderului USR, Dan Barna, la alegerile prezidentiale, in tandem cu Dacian Ciolos - prim-ministru. Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca s-a ajuns la un acord pentru stabilirea unei aliante politice care…

- Presedintele american Donald Trump a numit-o pe Stephanie Grisham, care reprezinta Prima Doamna, in functia de purtatoare de cuvant a Casei Albe, a anuntat Melania Trump, relateaza AFP, conform news.ro.Stephanie Grisham ”este cu noi din 2015 - presedintele si cu mine nu ne putem gandi la altcineva…