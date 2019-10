Ministrul demis al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat luni ca va prezenta in perioada imediat urmatoare, intr-o conferinta de presa, situatia datoriei publice si proiectul de buget pentru 2020.



"Eu am sa prezint saptamana viitoare sau saptamana aceasta, oricum pana vine urmatorul guvern, intr-o conferinta de presa si public toate situatiile legate de datoria publica, ca si aici am vazut foarte multe minciuni si nu numai, pe proiectul de buget. Toate elementele pe care ministerul de Finante le are in coordonare le veti avea clar prezentate pentru a evita orice speculatie…