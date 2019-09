Tarom aniversează 65 de ani cu promoţii la bilete de la 65 euro dus-întors Astfel, in perioada 18 – 20 septembrie 2019, Tarom pune in vanzare bilete de avion incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Cluj, Iasi, Timisoara.



Pe rutele externe, tarifele pornec de la 99 de euro, cu toate taxele incluse, pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Roma, Sofia, Tbilisi, Viena.



Compania mai pune in vanzare bilete de avion de la 119 de euro, cu toate taxele incluse, pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Frankfurt, Hamburg, Munchen,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in perioada 18 – 20 septembrie 2019, Tarom pune in vanzare bilete de avion incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Cluj, Iasi, Timisoara. Pe rutele externe, tarifele pornec de la 99 de euro, cu toate taxele incluse, pentru bilete…

- Compania TAROM vinde bilete de avion la preturi care pornesc de la 65 de euro dus-intors (cu toate taxele incluse) intre București și Cluj, Iasi, Timisoara, cu ocazia aniversarii a 65 de ani de la...

- Oferta de neratat la Tarom. Unde poți sa zbori cu 65 de euro, cu bagaj de cala inclus Compania Tarom taie prețurile, cu ocazia implinirii a 65 de ani de existența a operatorului aerian de stat. Astfel, potrivit unui anunț al companiei, tarifele scad la 65 de euro, cu toate taxele incluse, pentru…

- Compania TAROM pune in vanzare, in perioada 18 - 20 septembrie, bilete de avion la preturi care pornesc de la 65 euro dus-intors (cu toate taxele incluse) catre si Cluj, Iasi si Timisoara, cu ocazia aniversarii a 65 de ani de la infiintarea companiei. Potrivit unui comunicat TAROM remis…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA are in derulare proiecte de modernizare a 636 de poduri si podete la nivelul rețelei feroviare, proiecte care beneficiaza de finanțare nerambursabila in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) si a Mecanismului pentru Interconectarea Europei…

- „In orasele mari din tara - Cluj, Iasi, Bucuresti, Timisoara - localnicii stiu sa circule, iar cei care vin din judetele limitrofe sunt mai timizi, nu prea nimeresc si atunci ai sa auzi in Cluj ca soferii din Alba sunt cei mai prosti, in Iasi o sa auzi ca soferii din Vaslui sau din Botosani sunt cei…

- Miturile despre „cei mai proști șoferi” sunt oarecum false, spune Titi Aur. El a explicat cum se creeaza aceasta imagine în rândul șoferilor. În orașele mari din țara - Cluj, Iași, București, Timișoara - localnicii știu sa circule, iar cei care vin din județele limitrofe…

- Simona Halep, 27 de ani, 4 WTA, a reușit anul acesta la Wimblebon sa cucereasca cel de-al doilea trofeu de Mare Șlem din cariera, dupa Roland Garros 2018. Evoluția excepționala a sportivei din Constanța pe iarba de la Londra a fost extrem de apreciata de președinția și de patriarhia romana, care i-au…