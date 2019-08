Tânără rănită, în urma unui accident rutier petrecut la Blaj Un accident rutier a avut loc in cursul acestei seri in municipiul Blaj. In urma impactului dintre doua autoturisme, in care se aflau in total patru pasageri, o tanara a avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU Alba: „Garda de Intervenție Blaj intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 la un accident rutier produs intre doua autoturisme, in municipiul Blaj. In urma nefericitului eveniment, in care au fost implicate patru persoane, o tanara a avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate”. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de: 2 ori Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

