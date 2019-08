Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei tinere care a plecat la serviciu, pe 19 august, de la domiciliul din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent, anunța AGERPRES.Citește și: Andrei Caramitru ii arata colții lui Moise Guran: ‘Are o postare halucinanta’ Persoana…

- O minora de 16 ani din judetul Suceava, disparuta de la domiciliu, a fost identificata de politistii vranceni pe raza comunei Suraia, la un tanar de 22 de ani, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Duminica, in jurul orei, ora 12.30, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie…

- O tânara instituționalizata, în vârsta de 16 ani, este cautata de polițiștii din Olt dupa ce a plecat, duminica, din centrul de plasament din Slatina și nu a mai revenit.

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care marti a plecat de la domiciliul sau din sectorul 3 si nu a mai revenit pana in prezent. "Minora disparuta se numeste Irina Elena Cristiana Voicu, este in varsta de 16 ani si are inaltimea de 1,65 m, greutatea de…

- Potrivit Politiei Capitalei, copilul se numeste Bobi-Matei Baranka, are 13 ani si inaltimea de 1,30 metri, o greutate de 40 de kilograme. Adolescentul are fata ovala, ochi caprui, par saten inchis, tuns scurt, ten masliniu. De asemenea, el are o cicatrice de forma liniara de aproximativ 2-3 centimetri,…

- Doi adolescenti de 16 ani, incarcerati pentru furt si conducere fara permis, au evadat, marti seara, din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti. Politia Capitalei cere sprijinul cetatenilor pentru depistarea lor.

- Familiile opozantilor arestati in Venezuela au cerut luni Inaltului Comisar pentru Drepturile Omului, fosta presedinta chiliana Michelle Bachelet, ca, in cadrul apropiatei vizite a sa la Caracas, sa intervina pe langa presedintele Nicolas Maduro pentru eliberarea acestora, transmite AFP potrivit…