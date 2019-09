Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Berenghi, cunoscut pentru protestul impotriva construcției unei moschei in Capitala, a inceput strangerea de semnaturi pentru a candida la alegerile prezidențiale din toamna. De asemenea, acesta și-a anunțat internția de a candida și la alegerile locale și parlamentare de anul viitor."Am…

- Viorica Dancila, prim-ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata, sambata, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale. Decizia a fost luata in cadrul Congresului extraordinar al Partidului Social Democrat.

- Presedintele american Donald Trump anunta ca vicepresedintele Mike Pane ramane partenerul sau de echipa in campania in vederea alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020, relateaza Reuters.

- Gabriela Firea a anuntat ca se retrage din cursa interna pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidentiale, conform agerpres. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti, in cadrul Biroului Permanent National al PSD, ca se retrage din cursa interna pentru desemnarea candidatului…

- "Ma uit la ai mei colegi cu functii de conducere de ani de zile care prezinta in mod public ceea ce nu au prezentat in forurile de conducere din partid. (...) Daca o desemneaza CEX-ul foarte bine, sa mearga dansa si toti o sustinem pe dansa. Discutam in partid, spuneti ce aveti de spus si punct.…

- Gabriela Firea a declarat ca intra in competiția pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg in „direcția buna” pentru PSD. La randul sau, soțul lui Firea, Florentin Pandele, a spus ca nu va mai participa la cursa pentru Cotroceni daca primarul general va candida.„In momentul in care Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca va sprijini PSD in campania pentru alegerile prezidentiale, dar nu ar fi de acord ca social-democratii sa desemneze un candidat fara sanse. "Eu nu am fost certata cu pesedistii sau cu PSD-ul (...). Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara…

- Fix in ziua in care moțiunea de cenzura a opoziției a picat in Parlament, Ponta iși amintește de foștii colegi din PSD și cere o mare coaliție intre partidul sau și alianța PSD-ALDE pentru a...