Stiri pe aceeasi tema

- Piata Unirii s-a umplut sambata, la pranz, de oamenii care au participat la editia din acest an a Marsului pentru viata. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a atrage atentia asupra unui fenomen: avortul. Din Piata Unirii, manifestantii au plecat in mars spre Republicii si au…

- Nascut la 24 martie 1921, la Somova, in judetul Tulcea, Traian Cosovei a absolvit Liceul "Spiru Haret" din Tulcea 1943 si a fost licentiat al Universitatii din Bucuresti 1947 . A fost profesor si redactor la cateva publicatii. A debutat literar in anul 1945, la revista "Lumea" si de a lungul timpului…

- Actualul partener de viața al Prezentatoarei Andreea Berecleanu a oferit amanunte mai puțin știute despre primul sau mariaj. Acesta s-a casatorit inca din facultate. Medicul estetician Constantin Stan formeaza o familie perfecta alaturi de vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Constantin Stan insa…

- Ellie White iși aniverseaza azi ziua de naștere departe de Romania. Artista a fost surprinsa de partenerul ei de viața, Doru Tinca, cu o vacanța romantica in Dubai, oraș pe care l-au vizitat impreuna cu copiii lor la inceputul acestei luni. Sejurul in Dubai este cadoul surpriza pe care solista l-a primit…

- Pentru Minodora, luna martie are o semnificație speciala. In aceasta luna au loc doua evenimente importante din viața sa personala. In luna martie, Minodora iși aniverseaza ziua de naștere. de asemenea, in aceeași luna, artista aniverseaza 14 ani de cand formeaza un cuplu cu partenerul sau de viața,…

- Cantareața Anda Adam a fost pusa in fața unei grele intrebari, legata de o eventuala tradare din partea soțului ei. Anda Adam a realizat un vlog in cadrul caruia a raspuns la numeroase intrebari primite de la fanii sai. Printre intrebarile primite de vedeta a fost și una legata de partenerul ei de…

- Trei din zece romani din mediul urban se declara fericiți, iar doi din zece se considera nefericiți. Relațiile cu persoane apropiate (familie, copii sau prieteni) reprezinta principalul motiv de fericire pentru 57% din locuitorii de la oraș, potrivit unui studiu pe tema fericirii facut de compania de…