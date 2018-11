Supă de pui cu roşii Mod de preparare Supa de pui cu rosii Se pune apa la fiert pentru supa. Cand incepe sa fiarba se adauga aripioarele de pui. Dupa cateva minute, se taie cubulete morcovul, ardeiul gras, ceapa si se pun la fiert cu aripioarele. Dupa ce legumele au fiert, se completeaza supa cu rosiile maruntite si se presara sare dupa gust. Se lasa la fiert pentru inca 10-15 de minute, dupa care supa este gata.

Se adauga un ou batut si pe deasupra se presara patrunjel. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

