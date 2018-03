SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2018: Ce au primit elevii la simulare BAC FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2000 de liceeni din judetul Alba, clasele XI-XII, au dat, luni, alaturi de ceilalti colegi din tara, proba de Limba si literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Si-au testat cunostintele si s-au obisnuit cu conditiile de examen, pentru sesiunea din vara.…

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018: Pana la acest moment au fost corectate 99% dintre lucrari, iar rezultatele partiale arata ca 46,97 la suta dintre elevi au obtinut media generala peste 5. La matematica, 33,1 % dintre elevi au reusit sa obtina o nota peste 5, iar la romana 63,2%…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Peste 67% din numarul candidatilor teleormaneni la Bacalaureat, “experimentati” in comunicarea orala in limba romana in Social / In urma desfasurarii primei probe a Eamenului National de Bacalaureat, rerspectiv Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, la nivelul judetului…

- CALENDAR…Elevii vasluieni care termina anul acesta liceul vor trece astazi si maine (21 – 22 februarie) prin emotiile evaluarii competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat vor incepe in iunie, la o luna dupa ce elevii de clasele a…

- Prima proba a Examenului de Bacalaureat din acest an, cea de evaluare a competentelor lingvistice, s-a incheiat marti, 13 februarie, rezultatele fiind facute publice de catre reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Salaj, in ziua urmatoare. Potrivit sursei citate, din totalul celor 1.664 de candidati…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- Prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an incepe astazi, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. La examenul de bacalaureat din acest an s-au inscris 3.055 de candidați din județul Vaslui. Testarea lor incepe astazi, cu proba de evaluare a competențelor…

- Guvernul Romaniei si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni fac un pas important in ceea ce privește educația elevilor de etnie romana din Ucraina.MRP va acorda intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in valoare de 200 de lei lunar. Bursele sunt acordate pentru elevii…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- Conform datelor Biroului Național de Statistica cu privire la „Activitatea instituțiilor de învațamânt primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/2018”, în UTA Gagauzia doar 4,2% din toți elevii studiaza la școli în limba româna.…