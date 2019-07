Subiecte BAC 2019 istorie Subiecte bac 2019 istorie. Prima sesiune de BAC 2019 continua astazi cu proba obligatorie a profilului. Candidații vor susține un examen scris la istorie sau matematica. Ce subiecte au primit la istorie, la BAC 2019. Absolvenții de liceu au inceput saptamana cu examenul scris la Limba și Literatura Romana , iar astazi, 3 iulie 2019, vor susține proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2019, respectiv Istorie in cazul elevilor de la profilul uman si Matematica, pentru elevii de la profilul real. Examenul a inceput la ora 9.00, iar elevii au primit subiectele la istorie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

