- In cursul unei intalniri cu presa, Zelenski a afirmat ca in cursul convorbirii telefonice cu Donald Trump a urmarit organizarea unei intalniri ulterioare si a cerut cu acea ocazie Casei Albe sa-si schimbe retorica asupra Ucrainei, perceputa ca o tara corupta. 'I-am spus: uitati-va la noi, aratam…

- Administrația Trump a blocat marți audierea ambasadorului SUA la UE de catre democrații din Congres în cadrul investigațiilor care vizeaza punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, relateaza AFP. Donald Trump a justificat aceasta decizie calificând audierile organizate de opoziția…

- Bernie Sanders, in varsta de 78 de ani, a fost internat de urgența in spital din cauza unor dureri in zona toracica, scrie BBC News. Echipa de campanie a senatorului american a anunțat miercuri ca medicii au identificat un blocaj arterial care a necesitat montarea a doua stenturi. ”Senatorul Sanders…

- Bernie Sanders isi suspenda campania in cursa la investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale din 2020, in urma unei operatii de urgenta, a anuntat miercuri anturajul candidatului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Senatorul independent din Vermont, in varsta de 78 de ani, a avut…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de sase ani, relateaza Reuters si media ucrainene.…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Israelul ar da dovada de "o mare slabiciune" daca ar accepta intrarea pe teritoriul sau a doua membre ale Congresului SUA musulmane si propalestiniene, care intentioneaza sa se deplaseze in Teritoriile palestiniene, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- Joe Biden, fost vicepreședinte american și candidat – actualmente – la investitura Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2020, l-a comparat vineri, in cadrul unui miting electoral din California, pe președintele Trump cu defunctul segregaționist alb George Wallace. Cine l-a cunoscut…

- Participantii la un miting al lui Donald Trump au scandat miercuri, incurajati de presedinte, „Trimiteti-o inapoi!” cu referire la Ilhan Omar, o membra democrata a Congresului care a ajuns in SUA acum aproape 30 de ani la varsta de opt ani ca refugiata din Somalia, relateaza The Guardian.Trump…