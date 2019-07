SUA au decis sa instituie sanctiuni impotriva sefului diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif, "chip al regimului care raspandeste in strainatate propaganda si campaniile de dezinformare", a anuntat marti un inalt responsabil al Casei Albe, relateaza AFP. Sanctiunile prevad inghetarea tuturor activelor pe care Zarif le-ar detine in SUA si interzice orice tranzactie cu el, a precizat Departamentul american al Trezoreriei intr-un comunicat. De asemenea, Washingtonul va incerca sa impiedice calatoriile in strainatate ale lui Mohammad Javad Zarif, dar nu il va opri sa participe la activitatile ONU…