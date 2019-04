Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din principalele tari industrializate din cadrul G7 in Franta, la sfarsitul saptamanii, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre Statele Unite sub presedintia lui Donald Trump si aliatii lor cei mai apropiati,…

- Administratia Donald Trump a exprimat vineri speranta ca regimul din Coreea de Nord va respecta angajamentul de a nu relua testele nucleare si balistice, informeaza site-ul agentiei Associated Press citat de Mediafax."La Hanoi, de mai multe ori, cei doi lideri au discutat, iar liderul nord-coreean…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a prezentat miercuri raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume. Referitor la Romania, documentul menționeaza durata excesiva a proceselor, agresiunea unor jurnalisti la protestul din 10 august si coruptia oficialitatilor,…

- Statele Unite s-au declarat joi pregatite sa reia dialogul cu Coreea de Nord care, potrivit expertilor americani, a finalizat reconstruirea unui sit de lansare a rachetelor pe care incepuse sa il demonteze, informeaza AFP si Reuters, citand oficiali americani de la Washington. "Suntem pregatiti sa ne…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni ca spera sa reia dialogul cu Coreea de Nord in ''urmatoarele saptamani'' dupa esecul summit-ului de la Hanoi, recunoscand ca nu exista ''niciun angajament'' din partea Phenianului in acest sens, relateaza AFP preluata de Agerpres. "In…

- Autor: Florentin SCALETCHI De mai bine de 23 de ani lucram cu CEDO, sau, mai precis, de cand Romania, in anul de gratie 1996, a semnat Protocolul cu aceasta onorata Curte. De atunci si pana azi am sesizat Curtea in mii de cazuri, ca reprezentanti ai unor romani care au considerat ca in Romania le-au…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a discutat la Munchen, in marja Conferintei de Securitate, cu mai multi oficiali, printre care s-au numarat Michel Barnier, negociatorul sef al UE pentru Brexit, Johannes Hahn, comisarul european pentru Politici de Vecinatate si Negocieri pentru…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a prezentat vineri Congresului noi informații privind ancheta asupra uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat purtatorul de cuvânt al Departamentului de Stat conform Reuters.Purtatorul de cuvânt nu a oferit detalii cu privire la…