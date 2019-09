Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney și Ringo Starr, membrii supraviețuitori ai trupei The Beatles, au inregistrat un cover al unei piese pe care John Lennon a compus-o in ultimii ani ai vieții, "Grow Old With Me", arata Smart Radio, care pastreaza un loc special pieselor grupului in playlist-ul zilei, potrivit Mediafax.Piesa…

- Paul McCartney nu este doar o vedeta rock de faima mondiala, ci si un bunic cu opt nepoti iar relatia cu ei l-a inspirat pentru ultimul sau proiect, o carte pentru copii intitulata 'Hey Grandude', relateaza joi EFE. Potrivit postului BBC, titlul cartii fostului membru The Beatles…

- Unul dintre nepoții celebrului artist britanic Paul McCartney a fost amenințat cu cuțitul și jefuit. Hoții i-au telefonul. Dezvaluirea a fost facuta de Paul McCartney pentru The Times. Incidentul a avut loc recent in Londra. "Unul dintre nepotii mei, unul dintre nepotii mei mari, a fost jefuit si i-a…

- Fostul component al formatiei The Beatles a declarat ca hotii au luat telefonul nepotului sau in timpul incidentului petrecut recent in Londra."Unul dintre nepotii mei, unul dintre nepotii mei mari, a fost jefuit si i-a fost luat telefonul", a povestit artistul pentru The Times, citata…

- Celebra fotografie cu cei patru membri ai formatiei britanice The Beatles aflati pe o trecere de pietoni din nordul Londrei, imagine prezenta pe coperta unuia dintre cele mai cunoscute albume din istoria muzicii, ''Abbey Road'', a implinit 50 de ani, informeaza Reuters. Fotografia cu…

- Smiley este antrenor la „Vocea Romaniei” inca de la inceputul acestei emisiuni, pe care a și caștigat-o de doua ori. Acum, artistul a dezvaluit ce piesa ar interpreta daca ar participa la blind-uri. Cum din aceasta toamna Vocea Romaniei revine pe micile ecrane, iar competiția deja a inceput pentru concurenți,…

- Manchester City s-a impus in fața lui Liverpool in Supercupa Angliei. Dupa 1-1 in timpul regulamentar, echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 5-4 dupa executarea loviturilor de departajare. Derby-ul disputat pe Wembley, la Londra, a provocat conflicte violente intre fanii celor doua echipe. Un grup de…

- Cu a sa diversitate de peisaje și bogatul patrimoniu istoric și cultural, Marea Britanie impresioneaza calatorul din toata lumea, fiind destinația pe care nu ar trebui sa o ratezi in acest an. De la nesfarșitele taramuri pitorești ale Irlandei, așa zisele castele bantuite ale Scoției și pana la palatele…