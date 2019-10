Stenograme INCENDIARE. Ministrul Cuc cerea directorului Tarom lista cu numele parlamentarilor din avioane

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus, vineri, la Sacele, in județul Brașov, ca va fi neiertatoare daca se va dovedi ca cineva a greșit in cazul scandalului dintre fosta directoare a Tarom, Madalina Mezei, și ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, transmite Mediafax.Intrebata vineri de jurnaliști,…

- Ministrul Cuc sustine ca fostul director Tarom este aservita unor grupuri de interese si o acuza ca se incurca in minciuni. "Tot acest joc in care a intrat acum nu poate aduce decat un prejudiciu de imagine TAROM si degringolada printre angajatii companiei, desi in iesirile publice sustine…

- Razvan Cuc i-a cerut inițial Madalinei Mezei sa opreasca cinci curse interne și sa identifice parlamentarii care s-ar fi aflat la bord, a declarat fosta directoare a Tarom, la conferința de presa de vineri."Domnul ministru m-a chemat la dumnelui in birou cu doua zile inainte sa imi spuna ca…

- Razvan Cuc și Madalina Mezei vor susține declarații de presa dupa ce DNA s-a autosesizat vineri in cazul acuzațiilor ca ministrul Transporturilor i-ar fi cerut fostei directoare Tarom sa rețina avioanele la sol in ziua moțiunii de cenzura.Prima care va ieși la declarații va fi Madalina Mezei,…

- Madalina Mezei, directorul TAROM pana in urma cu doua zile, susține ca Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a cerut sa țina la sol mai multe aeronave Tarom in ziua moțiunii de cenzura. Mezei a...

- Declarație-șoc a unui fost director TAROM, despre politizarea de la nivelul conducerii. Fostul șef al TAROM Madalina Mezei îl acuza pe Razvan Cuc, ministrul interimar de la Transporturi, ca i-a cerut sa țina la sol avionele în ziua votarii moțiunii de

- Madalin Mezei, proaspat demisa din funcția de director TAROM, a confirmat ca ministrul Transporturilor i-a cerut sa retina aeronavele Tarom la sol in ziua motiunii, acesta fiind motivul real al demiterii sale si ca ii va face plangere penala lui Razvan Cuc. Fostul director Tarom a confirmat ca, joia…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, pare sa-i fi pus gând rau lui Catalin Costache, cel care este responabil de monitorizarea lucrarilor de infrastructura mare din Ministerul Transporturilor.