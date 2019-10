Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Stefan Mandachi, cunoscut pentru ca a lansat protestul #șieu și pentru ca a construit, simbolic, primul metru de autostrada din Moldova, a postat pe contul de Facebook o poza din Islanda, țara in care patru oameni au murit intr-un an intreg in accidente rutiere. Aceasta, in condițiile…

- Reactia ministrului vine in urma accidentului de circulatie produs sambata dimineata in judetul Ialomita si soldat cu 10 morti si 7 raniti. "Va urma o perioada de razii masive in trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea, si vom aplica noi masuri drastice…

- Doi polițiști din Slobozia au bruscat un șofer oprit in trafic, iar un barbat care intervine in apararea lui a fost incatușat cu greu, unul dintre agenți fiind la un pas sa se rastoarne peste el. IPJ Ialomița a deschis o ancheta interna dupa ce imaginile au ajuns pe Facebook, anunța Mediafax.Intervenția…

- Aproximativ 100.000 de porci vor fi sacrificati dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana la una din cele mai mari ferme de porci din Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din conducerea Autoritatii pentru siguranta alimentelor din Ucraina, transmite Reuters. Potrivit acestuia,…

- Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, va candida la alegerile prezidentiale din partea Partidului România Noastra. El propune valorificarea bogatiilor tarii în favoarea românilor, nu a strainilor. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Partidului…

- Mihai Bobonete face performanța in sport. E drept, nu intr-unul care cere o forma fizica de invidiat, forma cu care actorul nu s-a laudat vreodata, ci intr-unul prin excelența static: pescuitul. Indragitul actor din “Las Fierbinți” s-a bagat in Campionatul național de pescuit din barca la rapitor al…

- Una dintre primele perechi de pantofi sport realizate vreodata de producatorul american Nike a fost vanduta pentru suma de 437.500 de dolari in cadrul unei licitatii online organizate de Sotheby's - un record mondial pentru o pereche de "sneakersi". Modelul "Moon Shoe" era destinat concurentilor…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, promite ca va face curatenie in randul personalului TESA de la Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, in special printre cei suspectati ca au fost angajati pe pe ”pile”. Anuntul a fost facut la intalnirea cu sindicatele, ale caror nemultumiri…